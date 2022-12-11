Диетолог раскрыла вредные продукты для ужина

Вечером лучше не есть соленые, маринованные и копченые продукты, а также хлеб, фастфуд и жареное мясо. Такую рекомендацию "Газете.ру" дала эндокринолог, диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

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По словам эксперта, соленья, копченья и маринады задерживают воду в организме, приводят к отекам и раздражают слизистую оболочку желудка. Хлеб повышает инсулин в крови, из-за чего может возникнуть артериальная гипертония. Фастфуд и жареное мясо организму тяжело перерабатывать. Как следствие, появляются вздутие и боли, которые мешают нормальному сну.

По словам диетолога, ужинать стоит не слишком плотно и за 2–3 часа до сна. Она также рекомендует включить в этот прием пищи белок, чтобы не проснуться с недомоганием от голода. Половину тарелки полезно заполнить углеводами.

"Стоит отдавать предпочтение крупам: бурому рису, гречке, булгуру, а также нежирному белому мясу или рыбе. Идеально добавить и некрахмалистые овощи, например, салат, заправленный льняным маслом", — посоветовала Наталия Гридина.