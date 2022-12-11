Можно ли сбросить лишний вес, употребляя ананас

Когда речь заходит о продуктах, которые нужно добавить в рацион при похудении, почти всегда упоминается ананас. Действительно ли у этого фрукта есть чудодейственные свойства, помогающие похудеть, выясняем в наше материале.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Специалист Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова в рамках проекта «Здоровое питание» рассказала о том, какие полезные свойства есть у ананаса.

Этот тропический фрукт на 85% состоит из воды и на 15% из фруктозы и сахарозы. Он богат клетчаткой, витаминами (бета-каротин, В1, В2, В6, PP), микроэлементами (кальций, магний, цинк, йод) и органическими кислотами (аскорбиновая и лимонная).

В ананасе присутствует такое вещество, как бромелаин. Этот фермент помогает расщеплять белок на аминокислоты, что способствует усвоению белковой пищи и улучшает пищеварение. При этом специалисты уточняют, что жиросжигающего эффекта у него нет.

Благодаря витаминам, кислотам, микроэлементам в составе ананас способствует восстановлению метаболизма, обладает противовоспалительным и иммуностимулирующим действием. Кроме того, бромелаин помогает улучшить пищеварение, а клетчатка участвует в нормализации моторики кишечника.