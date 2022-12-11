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1 час назад

Что будет с вашим организмом, если вы будете пить старый чай

Ferra.ru

Многие думают, что со временем чай становится только лучше. Но эксперты предупреждают: это вовсе не так.

Что будет с вашим организмом, если вы будете пить старый чай
Фото: FerraFerra

Белый и чёрный чай, по словам специалистов, в сухой среде без запахов хранить можно очень долго. Причём определённого срока хранения нет.

Чай улун может быть разным: всё зависит от насыщенности аромата. Чай, обладающий лёгким ароматом, хранить можно примерно два года, а сорта с более сильным ароматом - где-то 3-10 лет.

В полностью сухой среде красный чай хранить можно максимум 2-3 года. А вот зелёный или жёлтый чай хранятся не более 18 месяцев.

Но можно ли пить чай, срок годности которого уже истёк? На самом деле зависит это от качества чая. Если с условиями хранения всё в порядке, то употреблять чай можно в любое время. Но если вы обнаружите в чае плесень, то его сразу же нужно выбрасывать, даже если срок годности ещё не истёк.

Что же случится, если вы станете пить заплесневелый чай? В состав такого чая обычно входят пенициллиновая кислота, хлороциклин, лютеоскирин и прочие токсины. Если данные вещества попадут в организм, то у человека может возникнуть диарея, головокружение, боли в животе и другие не самые приятные симптомы. При длительном употреблении подобного чая может развиться рак печени, почек и других органов либо некроз.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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