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49 минут назад

Семь способов избавиться от храпа

Ferra.ruиещё 1

Научные исследования показывают, что примерно 40 % людей во сне храпят. Причём храп не только опасен для самого человека, но и не даёт нормально спать другим людям, которые находятся рядом со спящим. Вот как решить эту проблему.

Семь способов избавиться от храпа
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Существует несколько способов избавления от храпа. Они довольно просты, поэтому, возможно, вам подойдёт какой-то из них.

Спать на боку

Это позволит не дать языку после расслабления западать во рту и мешать прохождению воздуха.

Похудеть

Из-за лишнего веса по ночам может быть сложнее дышать. Дело в том, что горло, которое покрыто жировой тканью, легче перекрывается. Поэтому и воздуху через него проходить труднее.

Заниматься спортом

Известно, что физические активные люди меньше храпят.

Спать повыше

Просто положите клин небольшого размера в головную часть матраса. Если всего лишь на 10 см поднять матрас, то храп сильно уменьшится.

Не есть на ночь слишком плотно

В идеале перед сном не нужно есть в течение двух часов. При этом сама еда не должна быть вечером слишком тяжёлой. Отказаться от газировки и алкоголя. Перед сном алкоголь вообще лучше не пить, а от газированных напитков нужно отказаться хотя бы за пару часов до отхода ко сну. Связано это с тем, что спиртное расслабляет мышцы, в том числе мышцы горла, и вызывает храп, а из-за газировки желудок заполняется газами, от которых появляется вздутие живота. Из-за вздутия может возникнуть храп.

Поставить в спальне увлажнитель

Особенно эффективно это будет зимой, так как в это время воздух в квартире из-за отопления сухой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,Как похудеть,
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