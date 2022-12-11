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1 час назад

Эндокринолог Алкашева рассказала, от каких продуктов следует отказаться женщинам

Слово и Дело

Существуют продукты, которые особенно вредны для женского здоровья.

От каких продуктов следует отказаться женщинам
Фото: Слово и делоСлово и дело

Их перечислила врач-эндокринолог Алина Алкашева.По ее словам, женщинам следует отказаться от выпечки иззлаковой муки. Содержащиеся там углеводы в организме превращаются в сахар.

Именно это вещество провоцирует набор лишнего веса, инсулинорезистентность и другие опасные заболевания.

Также в рационе женщин следует сократить наличие молочнойпродукции. Из-за нее образуются акне и отеки, сообщает «Мослента».

Помимо этого, важно сократить употребление алкоголя.Этиловый спирт негативно влияет на состав микрофлоры, раздражая слизистую кишечника.

Здоровье,
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