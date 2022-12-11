От каких продуктов следует отказаться женщинам

Существуют продукты, которые особенно вредны для женского здоровья.
Их перечислила врач-эндокринолог Алина Алкашева.По ее словам, женщинам следует отказаться от выпечки иззлаковой муки. Содержащиеся там углеводы в организме превращаются в сахар.
Именно это вещество провоцирует набор лишнего веса, инсулинорезистентность и другие опасные заболевания.
Также в рационе женщин следует сократить наличие молочнойпродукции. Из-за нее образуются акне и отеки, сообщает «Мослента».
Помимо этого, важно сократить употребление алкоголя.Этиловый спирт негативно влияет на состав микрофлоры, раздражая слизистую кишечника.