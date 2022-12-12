Врач рассказала, как похудеть перед Новым годом и удержать вес

Желание похудеть перед праздниками может быть продиктовано разными целями. Кто-то мечтает войти в Новый год в эффектном образе, а кому-то важно не переживать о наборе веса из-за череды застолий. Можно ли похудеть комфортно за три недели и как сохранить форму после праздников, “Вечерней Москве” рассказала эндокринолог Виктория Садовская.

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За несколько недель до главной ночи годы врач рекомендовала пересмотреть свой рацион. Например, начинать каждый прием пищи с порции овощей. В них содержится клетчатка, которая обеспечивает чувство сытости и минимизирует желание “кусочничать”. В качестве перекуса между приемами пищи эксперт предложила фрукты, йогурты без добавок, сырники, хлеб с сыром и помидором.

Чтобы сбросить вес, эндокринолог предложила заменить кетчуп соусом из томатов в собственном соку, горчицей, майонез – сметаной и греческим йогуртом, кисломолочные десерты с добавками – ягодами и фруктами.

От чего не стоит отказываться, так это от сладостей. Однако Садовская предложила не перекусывать ими, а есть после основного приема пищи. Зефир, мармелад, пастила и шоколад в небольших количествах отлично подойдут для этого, подчеркнула врач.

Еще один важный момент для похудения – это физическая активность.

“Пользуйтесь лифтом вместо лестницы, выходите на одну остановку раньше или паркуйтесь подальше от дома, вечером вместо чая с конфетами выходите погулять, проводите выходные активно — коньки, лыжи, бассейн, прогулка в парке”, — предложила эксперт.