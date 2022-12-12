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45 минут назад

Диетолог Королева назвала запрещенные продукты для тех, у кого проблемы с сердцем

Мира Маркина

На работу сердечной мышцы влияет и питание, убеждена диетолог Маргарита Королева. В беседе с “Москвой 24” она рассказала, как питаться при проблемах с сердцем.

Названы запрещенные для сердечников продукты
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В первую очередь эксперт призвала критично снизить количество соленых продуктов в рационе. Например, не увлекаться маринованными овощами, икрой, сельдью.

“Именно соль удерживает жидкость в организме и сосудах и поддерживает высоким давление, напрягая сосудистую стенку. Поэтому, как только мы убираем очень соленые продукты, у нас тем самым регулируется давление”, – объяснила свою позицию диетолог.

Продукты с высоким содержанием рафинированного сахара, трансжиров тоже негативно влияют на здоровье сосудов и сердца, способствуют возникновению атеросклероза. Лучше всего предпочесть жарке запекание и приготовление блюд на пару.

Правда ли, что в сердце есть маленький мозг

Не менее важно соблюдать режим питания, подчеркивает собеседница СМИ. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы лучше питаться регулярно, более двух раз в день, но небольшими порциями.

Ранее мы писали, каким россиянам нельзя кофе.

Здоровье,Маргарита Королева,
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