Названа самая полезная каша для человека

Индийские и британские ученые выяснили, какую крупу лучше всего употреблять в пищу. Результаты их исследования обнародованы на портале журнала Frontiers in Nutrition.
Пшено (или просо) содержит большое количество белка. Также эта крупа богата витаминами группы В, минералами (железо, магний, кальций, фосфор), фолиевой кислотой. Каша из пшена помогает регулировать уровень глюкозы в крови, поддержать перистальтику кишечника и даже сжечь жир, отмечают исследователи.
Однако людям с хроническими заболеваниями нужно быть осторожными с этой крупой. Так при сахарном диабете не рекомендуется варить кашу на молоке, только на воде. При йододефиците не стоит увлекаться пшенкой, так как она мешает усвоению йода.
Запрещено есть пшено и просо людям с язвой, гастритом, подагрой, кальцинозом, заболеваниями почек и повышенной кислотностью желудка.
Ранее “Рамблер” писал, что лучше не есть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.