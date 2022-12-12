Что такое метаболический синдром и какие продукты можно есть

Врач вам может не говорить, что вы страдаете метаболическим синдромом, но вам нужно знать, что эта болезнь имеет несколько признаков. Это повышенное артериальное давление, высокий уровень сахара в крови, триглицеридов, низкий уровень «хорошего» холестерина, широкая талия. Вот какая диета назначается в этом случае.

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Если вы сталкиваетесь с высоким давлением, уровнем сахара и триглицеридов (жира) в крови, низким уровнем «хорошего» холестерина и у вас большой обхват талии (у мужчин - более 102 см, у женщин - более 89 см), значит, у вас есть и метаболический синдром. Важно, что при наличии двух-трёх из перечисленных симптомов повышается вероятность развития диабета второго типа, болезней сердца, появления инсульта. Кроме того, научные исследования демонстрируют, что 90-95 % случаев рака связаны с неправильным образом жизни (курение, питание).

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При метаболическом синдроме лучше всего человеку подойдёт средиземноморская диета. Она поможет привести в норму все показатели, связанные с этим синдромом.

Так, исследование, опубликованное в Obesity, показало, что за счёт такой диеты у людей в течение шести лет накапливалось гораздо меньше жира на животе. В недавней научной работе в Frontiers in Nutrition говорится, что у тех, кто придерживался средиземноморской диеты, даже при лишнем весе не было метаболического синдрома.

Есть по большей части овощи и фрукты. Упор должен быть сделан именно на растительную пищу. В ней много противовоспалительных веществ, антиоксидантов, пищевых волокон. Они оказывают влияние на обмен веществ, понижают сахар в крови и уровень холестерина. Вместо говядины и свинины употреблять фасоль. Постарайтесь в неделю есть мясо всего три или четыре раза. Для поддержания необходимого количества белка в организме употребляйте бобовые и фасоль. Избегать продуктов из рафинированных зёрен. Из таких зёрен делают муку для пирожных, хлеба, печенья, рогаликов. В подобных продуктах нет клетчатки, которая снижает сахар и холестерин, замедляет процесс переваривания пищи, помогает дольше оставаться сытым. Лучше вместо них есть продукты, которые готовят из овса, ячменя, коричневого риса, амаранты, лебеды, гречки. Употреблять полезные жиры. Например, они содержатся в оливковом масле. Эти вещества полезны для сердца. Из молочных продуктов есть греческий йогурт и сыр. Правда, только в небольших количествах. И ещё откажитесь от йогуртов с добавленным сахаром. Употреблять хотя бы два раза в неделю рыбу. Выбирайте при этом жирную рыбу вроде лосося, тунца, сардины, скумбрии. Чтобы перейти на средиземноморский вариант питания, нужно следовать нескольким рекомендациям.