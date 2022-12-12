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57 минут назад

5 видов спорта для эффективной борьбы с целлюлитом

Чемпионат.com

Они обеспечат вам долгосрочный результат.

5 видов спорта для эффективной борьбы с целлюлитом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Проблема «апельсиновой корочки» на коже знакома многим женщинам. Именно они страдают от этой проблемы больше всего. По данным специалистов, около 90% представительниц женского пола подвержены проблеме целлюлита и всего 2% мужчин.

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Отвечает за несправедливость физиология. Кожа женщин от природы обладает меньшей плотностью, чем мужская. Также гормон эстроген, которым богат организм женщины, добавляет проблем с кровообращением, в следствие чего образуется неприятная жировая прослойка.

Заметив первые признаки целлюлита, девушки начинают садиться на изнурительные диеты, бесконтрольно заниматься спортом и редко добиваются должного эффекта. Потому что здесь, как и в любом деле, важен сбалансированный правильный подход. Не лишним будет и консультация специалистов.

Растяжка – также необходимый элемент каждой тренировки! Гибкость и эластичность дают уникальный, не только лечебный, но и эстетический эффект.

Основываясь на своём опыте, я бы выделил два основных направления, способствующих победе над целлюлитом. Это спортивные танцы и ушу. Идеальное сочетание, которое поможет вам не только великолепно выглядеть, но и внутренне чувствовать себя на высоте.

Профессиональные тренеры выделяют пять основных видов спорта, которые помогут вам справиться с ненавистным рельефом на коже.

Спортивные танцы

Отличное сочетание грации, пластики, нагрузок и эстетики. Танцы станут не просто идеальным способом борьбы с целлюлитом, поскольку во время тренировок задействованы почти все мышцы спины и ног, но и будут приятным хобби. Дополнением станет ровная осанка.

Спортивная ходьба

Пожалуй, самый доступный и простой способ, который не потребует никаких затрат для занятий. Удобная обувь и ваше желание, — всё, что необходимо для ходьбы. Также этот вид спорта является менее травмоопасным, чем бег, способом для суставов сжечь калории.

Подходит почти всем возрастам. Однако важны регулярность и соблюдение времени тренировки. Заниматься спортивной ходьбой необходимо не менее 45 минут в день.

Бег

Один из самых эффективных методов сжечь калории и укрепить мышцы. Уже через несколько недель регулярных тренировок можно заметить эффект. Как и для ходьбы, необходимо запастись удобной обувью.

При беге необходимо внимательно следить за сердечными сокращениями и давлением. Желательно пройти консультацию и получить рекомендации от лечащего врача о количестве и времени тренировок.

Плавание

Секрет этого вида спорта прост. Вода действует на тело, как руки массажиста. Кожный покров будет укрепляться, а расстояния, которые вы проплывёте брассом или кролем, помогут сжечь вредные калории. В дополнение вода добавит вам приятных эмоций и поднимет настроение.

Силовые тренировки

Ещё один вид тренировок, который эффективно и проверено поможет побороть «апельсиновую корку». Сюда входят: приседания со штангой, жим ногами. Во время их выполнения максимально задействованы мышцы ягодиц и бёдер. Отсюда высокая эффективность в жиросжигании. Внимательно при этих видах спорта нужно относиться к восстановлению и отдыху между подходами.

Если добавить к тренировкам правильное питание и желание, вы обязательно с лёгкостью справитесь с проблемой целлюлита!

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