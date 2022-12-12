Если мысли о сладостях посещают вас слишком часто, это повод насторожиться, предупреждает диетолог Елена Соломатина. Ее цитирует портал News.ru.

Тяга к сладкому может сигнализировать о преддиабете или развитии сахарного диабета II типа. Опасность этого симптома в том, что многие люди часто списывают его на психологическую зависимость и не подозревают о повышении сахара в крови.

Энергия не поступает в клетки, мозг требует больше сахара, и человеку хочется съесть больше сладкого. Возникает гипогликемия, то есть пик сахара, а потом провал.

Елена Соломатина Врач-диетолог

Также желание подкрепиться чем-то сладким часто посещать тех, кто неполноценно питается и имеет лишние килограммы. Организм голодает. И для быстрого восстановления энергии требует глюкозу.

Если отказаться от сладостей невозможно, диетолог рекомендовала заменить привычные батончики и конфеты темным шоколадом. Этот продукт несет пользу сосудам и улучшает кровообращение, подчеркивает эксперт.