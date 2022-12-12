Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+3° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Диетолог Соломатина назвала тягу к сладкому признаком преддиабета

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

Если мысли о сладостях посещают вас слишком часто, это повод насторожиться, предупреждает диетолог Елена Соломатина. Ее цитирует портал News.ru.

Тяга к сладкому может сигнализировать о преддиабете или развитии сахарного диабета II типа. Опасность этого симптома в том, что многие люди часто списывают его на психологическую зависимость и не подозревают о повышении сахара в крови.

Энергия не поступает в клетки, мозг требует больше сахара, и человеку хочется съесть больше сладкого. Возникает гипогликемия, то есть пик сахара, а потом провал.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Также желание подкрепиться чем-то сладким часто посещать тех, кто неполноценно питается и имеет лишние килограммы. Организм голодает. И для быстрого восстановления энергии требует глюкозу.

Почему у больных диабетом часто появляется цистит

Если отказаться от сладостей невозможно, диетолог рекомендовала заменить привычные батончики и конфеты темным шоколадом. Этот продукт несет пользу сосудам и улучшает кровообращение, подчеркивает эксперт.

Ранее “Рамблер” писал, как похудеть перед Новым годом.

Здоровье,Видео,Елена Соломатина,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители