Если мысли о сладостях посещают вас слишком часто, это повод насторожиться, предупреждает диетолог Елена Соломатина. Ее цитирует портал News.ru.
Тяга к сладкому может сигнализировать о преддиабете или развитии сахарного диабета II типа. Опасность этого симптома в том, что многие люди часто списывают его на психологическую зависимость и не подозревают о повышении сахара в крови.
Также желание подкрепиться чем-то сладким часто посещать тех, кто неполноценно питается и имеет лишние килограммы. Организм голодает. И для быстрого восстановления энергии требует глюкозу.
Если отказаться от сладостей невозможно, диетолог рекомендовала заменить привычные батончики и конфеты темным шоколадом. Этот продукт несет пользу сосудам и улучшает кровообращение, подчеркивает эксперт.
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