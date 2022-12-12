Врач рассказала о причинах отечности ног

Отечность конечностей является довольно распространенным явлением, его причинами могут быть как безопасные для здоровья, так и требующие внимания факторы, рассказала в интервью «АиФ» врач-хирург высшей квалификационной категории Елена Соловьева.

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Медик напомнила, что причиной отека в стопе, лодыжке, икроножной части или в области бедра может быть скопление жидкости, а также воспаление в травмированной или больной ткани или суставе.

По словам хирурга, если отек развился на фоне травмы, это можно считать нормой для первых суток при условии, что это небольшая припухлость. Также отечность может быть нормальной, если человек долгое время находился в положении стоя или сидя. В этих ситуациях скопление жидкости должно быстро рассосаться.

Но зачастую опухлость ноги может указывать на серьезные травмы, например, разрыв ахиллова сухожилия или передней крестообразной связки в колене, различные переломы и вывихи. Кроме того, причиной отечности могут оказаться такие заболевания, как коленный бурсит (воспаление заполненных жидкостью мешочков в коленном суставе) или остеоартрит (заболевание, вызывающее разрушение суставов). В этих случаях необходимо обратиться к травматологу-ортопеду.

Отеки могут появляться из-за приема некоторых лекарств, например, аспирина, ибупрофена и ряда препаратов для сосудов. Они задерживают в организме соль и воду, вызывая отеки.

Также отечность ног может оказаться симптомом сердечной недостаточности, когда происходит застой крови, или тромбоза. Если отеки сопровождаются одышкой, болью в ногах и сильной утомляемостью, Елена Соловьева посоветовала немедленно обращаться за помощью к специалисту.