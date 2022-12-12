Реабилитолог дал советы, как справиться с переутомлением

Первый и один из самых важных шагов, которые стоит предпринять — начать полноценно высыпаться. Чтобы утром чувствовать себя бодрым и энергичным, сон должен быть не менее шести-семи часов, и ложиться лучше не позже 23:00. Все гаджеты лучше отложить хотя бы за час до сна.