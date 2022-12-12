Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
16 минут назад

Реабилитолог Бондаренко дал советы, как справиться с переутомлением

Вечерняя Москва

Реабилитолог, эксперт по биомеханике человека Владимир Бондаренко дал советы, как справиться с переутомлением к концу года.

Реабилитолог дал советы, как справиться с переутомлением
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Первый и один из самых важных шагов, которые стоит предпринять — начать полноценно высыпаться. Чтобы утром чувствовать себя бодрым и энергичным, сон должен быть не менее шести-семи часов, и ложиться лучше не позже 23:00. Все гаджеты лучше отложить хотя бы за час до сна.

Также стоит наладить водный режим. Нужно в течение часа выпивать от 150 до 350 мл воды. Тогда наше тело не будет уставать, начнут правильно работать все дренажные функции внутри организма.

Кроме того, Бондаренко посоветовал заняться своим досугом, чтобы подарить себе поожительные эмоции, передает aif.ru.

Здоровье,Владимир Бондаренко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители