Россиянкам рассказали, насколько опасны редкие месячные

Как бы женщины ни страдали от предменструального синдрома (ПМС) и болезненных менструаций, всё-таки каждая россиянка знает, что в этом вопросе важна стабильность. Ведь регулярные месячные — один из важнейших показателей работы репродуктивной системы. А вот если цикл короткий или, наоборот, возникают непредвиденные задержки без весомого повода, то стоит заглянуть ко врачу и обследоваться. По словам акушера-гинеколога семейной клиники «Роддом на Фурштатской» Натальи Боженко, по российским нормам менструальный цикл должен длится 21–35 дней, а за рубежом принято значение 24–38 дней. За год у женщины должно пройти не менее 9 таких циклов и столько же менструаций.

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Если месячные не приходят вовремя и возникает задержка, не связанная с беременностью, это называется олигоменореей. С такой проблемой сталкиваются от 8 до 22% женщин, объяснила специалист.

Олигоменорея может развиваться из-за повышеннного уровня гормона пролактина, синдрома поликистозных яичников, сильных физических нагрузок, эндокринных болячек и не только.

Как правило, редким месячным всегда сопутствует дефицит эстрогенов. Это такие гормоны, которые важны не только для репродуктивной системы, но и для костей, волос и кожи. Например, длительная нехватка эстрогенов может привести к хрупкости костной ткани и увеличить риск переломов.