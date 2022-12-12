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2 часа назад

Россиянкам раскрыли опасность увлажняющих кремов зимой

Lenta.ru

Дерматолог Татьяна Егорова раскрыла россиянкам опасность увлажняющих косметических средств в зимний период. Своими размышлениями на данную тему она поделилась с радиостанцией «Говорит Москва».

Раскрыта опасность увлажняющих кремов зимой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач призвала слушательниц не наносить перед выходом на улицу увлажняющие, BB- и CC-кремы. Егорова предупредила, что в их составе содержится вода, которая при морозе кристаллизуется и провоцирует обморожение.

Специалист рекомендовала наносить косметические продукты для вечернего ухода на лицо за три часа до сна.

«Если ложиться спать с кремом на лице, то будут отеки. Утром нужно смотреть по типу кожи, если она сухая или нормальная, то глаза протерли ватным диском с кипяченой водой и все», — пояснила она.

Эксперт также не рекомендует использовать тональный крем, поскольку он закупоривает поры.

Здоровье,Татьяна Егорова,
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