Раскрыта опасность увлажняющих кремов зимой

Дерматолог Татьяна Егорова раскрыла россиянкам опасность увлажняющих косметических средств в зимний период. Своими размышлениями на данную тему она поделилась с радиостанцией «Говорит Москва».
Врач призвала слушательниц не наносить перед выходом на улицу увлажняющие, BB- и CC-кремы. Егорова предупредила, что в их составе содержится вода, которая при морозе кристаллизуется и провоцирует обморожение.
Специалист рекомендовала наносить косметические продукты для вечернего ухода на лицо за три часа до сна.
«Если ложиться спать с кремом на лице, то будут отеки. Утром нужно смотреть по типу кожи, если она сухая или нормальная, то глаза протерли ватным диском с кипяченой водой и все», — пояснила она.
Эксперт также не рекомендует использовать тональный крем, поскольку он закупоривает поры.