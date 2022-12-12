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51 минуту назад

Гинеколог Вавилонская объяснила, почему у женщин исчезает оргазм

Мира Маркина

Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Эстер Вавилонская рассказала, почему возникает аноргазмия. Об этом пишет "Лента.ру".

Гинеколог объяснила, почему у женщин исчезает оргазм
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам медика, причины исчезновения оргазма делятся на две категории: физиологические и психологические. К первой группе относятся гормональные сбои, менопауза, беременность и послеродовой период. К проблемам с оргазмом могут привести недержание мочи, снижение тонуса мышц влагалища.

К психологическим причинам относятся стресс, неудачный сексуальный опыт, комплексы, социальные нормы и стереотипы, а также отсутствие эмоциональной близости с партнером.

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Кроме того, аноргазмия может быть следствием фригидности — потери полового влечения. Она может быть как в самом начале половой жизни, так и в определенные периоды.

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