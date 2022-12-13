3 внезапные привычки, которые вас разрушают

На первый взгляд они кажутся вполне безобидными.

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Даже если мы ведем здоровый образ жизни — на наш взгляд — отказываемся от курения и отмахиваемся от предложенного подругой бокала вина, это не значит, что в какой-то момент наш организм не даст сбой. А все дело в том, что мы игнорируем те вредные привычки, которые являются самыми опасными, так как кажутся нам совершенно безобидными.

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Вы ведете сидячий образ жизни

Сидячий образ жизни может привести к довольно печальным последствиям. Долгий рабочий день за монитором требует разгрузки, однако мы часто не спешим добавлять в нашу размеренную жизнь больше активности. Вместо похода в спортзал мы возвращаемся домой и дальше проводим время за монитором, но уже в компании близких. Подобный образ жизни может привести к всевозможным расстройствам и снижению работоспособности в целом. Конечно, совсем не обязательно тратить часы за тренажером, даже простая прогулка после работы станет прекрасным способом дать нагрузку организму.

Вы переедаете

Большие порции и несбалансированный рацион не менее вредны, чем посиделки за бокалом по пятницам. Мы и сами не замечаем, как наши порции становятся все больше, если мы перестаем контролировать процесс, а вместе с этим начинаются проблемы с пищеварением, которые в большинстве случаев становятся хроническими. Разброс проблем может быть огромным — от классического гастрита до проблем с сердечно-сосудистой системой. Коррекция рациона необходима как минимум раз в год — подумайте, какие продукты могут сказываться на вашем самочувствии, возможно, вы могли бы их заменить или полностью отказаться.

Вы не соблюдаете режим дня