Диетолог перечислила варианты безопасных ночных перекусов

Во время ночных перекусов человеку рекомендуется употреблять монокомпонентные нежирные и нежареные продукты в небольших количествах. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

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— Если съесть их в маленьких количествах, это не принесет никакого вреда здоровью, — сказала специалист.

По словам диетолога, хорошим вариантом перекуса станут йогурт, творог или пудинг из семян чиа. При желании к ним можно добавить молоко или ореховый напиток, а также кусочки фруктов. Такой вариант придаст сытости, но не будет тяжелым для пищеварения.