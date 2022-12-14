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1 час назад

Диетолог Дианова перечислила варианты безопасных ночных перекусов

Вечерняя Москваиещё 1

Во время ночных перекусов человеку рекомендуется употреблять монокомпонентные нежирные и нежареные продукты в небольших количествах. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Диетолог перечислила варианты безопасных ночных перекусов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Если съесть их в маленьких количествах, это не принесет никакого вреда здоровью, — сказала специалист.

По словам диетолога, хорошим вариантом перекуса станут йогурт, творог или пудинг из семян чиа. При желании к ним можно добавить молоко или ореховый напиток, а также кусочки фруктов. Такой вариант придаст сытости, но не будет тяжелым для пищеварения.

Кроме того, идеальным перекусом можно назвать печеные яблоки и айву, которые можно дополнить небольшим количеством урбеча или орехами. Блюдо, как подчеркивается, будет иметь низкую калорийность и быстро усвоится организмом.

Здоровье,Нурия Дианова,
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