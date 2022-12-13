Без вреда для фигуры и здоровья: как пережить новогодние праздники

Скоро нас закружит череда гуляний, встреч с друзьями и, конечно же, застолий! Как не сорваться в новогодние каникулы и не набрать лишние килограммы? Вам поможет заранее составленный план по нашим подсказкам.

Фото: Ева.ру Ева.ру

Если вы несколько месяцев или даже больше приводили фигуру в порядок, новогодние праздники могут быть серьезным испытанием. Идеальное сидящий новогодний наряд — это действительно приятно, однако куда лучше остаться в том же размере и в середине января. Безусловно, удержаться от соблазнов бывает очень сложно. Перед вами будут изысканный салат оливье, курочка с хрустящей корочкой, ароматная праздничная выпечка — как не попробовать все эти вкусные и очень сытные блюда? В этой ситуации без грамотного подхода, четкого планирования и заботе о своем здоровье нельзя. Важно помнить, что праздники пройдут, а плохое самочувствие и набранные килограммы могут остаться, и делать выбор. Однако сидеть в гостях с пустой тарелкой и страдальческим лицом — тоже не выход, какие же это праздники? Предлагаем воспользоваться нашими рекомендациями, тем более, что выполнять их не так сложно.

Видео дня

Привычный режим дня и отдыха

Чем меньше в праздничные дни вы будете отходить от привычного режима питания и отдыха, тем легче ваш организм переживет разовые погрешности, например, поздний новогодний ужин. Ни в коем случае не урезайте полезные продукты из рациона (фрукты, овощи). Пусть вы и переедите в новогоднюю ночь, но привычка выбирать полезные блюда останется с вами (как и забота о своем здоровье). Очень важно высыпаться и стараться ложиться вовремя (исключением, конечно, станет 31 декабря). Качественный сон влияет на наше самочувствие, а также способствует выработке гормона мелатонина — ответственного в том числе и за похудение. Хотите худеть? Высыпайтесь!

Никаких голодовок 31 декабря

Многие предпочитают весь последний день года ничего не есть, а вечером с голодными спазмами и волчьим аппетитом навалиться на праздничное изобилие. Спокойно придерживайтесь своего привычного режима питания — поужинайте, а позже выберите легкие закуски. Тогда за новогодним столом вы с большей вероятностью не съедите лишнего и закончите празднование довольным, а не с чувством тяжести.

Обращайтесь за помощью

Не берите на себя все дела сразу — 31 декабря вовсе не обязательно делать генеральную уборку в квартире и крахмалить белье. Также просите помощи у родных, а то, что можно отложить на потом, спокойно откладывайте! Если вы будете нервничать и излишне суетиться, сил на праздник не останется. А усталость — прямой путь к перееданию.

Не забывайте о воде

В праздничные дни организм нуждается в воде еще больше, чем в остальные, ведь ему нужно вывести продукты распада алкогольных напитков и излишнего количества еды. Обязательно выпивайте стакан теплой воды утром натощак и не забывайте пить воду перед каждым приемом пищи. В периоды переедания жажда может притупляться и вы будете страдать от обезвоживания.

Никаких тазиков еды

В наших традициях принято готовить для гостей так, чтобы стол ломился от блюд, а на следующие день-два доедать оставшееся. Конечно, первого января готовить совсем не хочется, однако это может быть кусочек запеченной с вечера буженины и овощи. Не готовьте на роту солдат, сегодня тотального дефицита нет. Попробуйте рассчитать еду так, чтобы после застолья в вашем холодильнике остался минимум. Свежая еда всегда вкуснее трехдневных салатов, не так ли?

Время развлекаться!

Продумайте план развлечений на праздники, только они должны быть активными! Прогулки по городу — центр столицы и других городов так прекрасно украшены в эти дни, сходите на выставку, можно посетить каток. А еще хорошей идеей будет посещение бани, СПА-комплекса, подарите себе массаж или программу по уходу за телом — так вы и отдохнете, и восстановите силы.