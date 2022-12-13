Каких витаминов не хватает коже?

Зима – это испытание на прочность не только для нашего иммунитета, но и для кожи. Шелушение, сухость, «заеды» в уголках рта – типичные проблемы для холодного времени года, и только косметическими средствами их не решить – нужна «подпитка» изнутри.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Елена Знахаренко, врач-диетолог, гастроэнтеролог, член Национального общества диетологов и Национальной ассоциации клинического питания, эксперт компании NL International назвала пять наиболее важных витаминов, оказывающих непосредственное влияние на наш внешний вид.

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1. Витамин В6.

«Сухость кожи, трещинки в области губ, «заеды» в уголках – это всё «звоночки» по недостатку пиридоксина (витамина В6) и повод пересмотреть своё меню», – считает эксперт.

Факторы, предрасполагающие к недостатку этого ценного вещества – беременность, проблемы с печенью, высокие физические нагрузки, работа в холодных условиях, а также серьёзное ограничение углеводов – например, кето-диета, когда наблюдается перекос в распределении белков, жиров и углеводов. Физиологическая потребность витамина В6 для взрослых – 2 мг/сутки*. Основные источники пиридоксина – это печень, крупы, грецкие орехи, дрожжи и ряд других.

2. Витамин В7.

Витамин В7 (биотин) недаром называют «витамином красоты» – ведь он участвует в производстве коллагена, основного структурного белка нашего тела.

Серый оттенок кожи, ломкие ногти, наличие анемии могут указывать на недостаток витамина В7. Снижению запасов биотина в организме могут способствовать заболевания желудочно-кишечного тракта, дисбаланс кишечной микрофлоры – например, вследствие приёма антибиотиков. В сутки взрослому человеку необходимо, в среднем, 50 мкг* биотина. Наиболее богатые источники В7 – это говяжья печень, грецкие орехи, арахис и дрожжи.

3. Витамин А.

Недостаток витамина А (ретинола) в рационе ведёт к преждевременному старению кожи и снижению тургора. Кроме этого, он обладает заживляющим эффектом, поэтому, если какие-либо повреждения кожи «затягиваются» слишком медленно – то это может быть признаком дефицита витамина А. Указывать на недостаточность могут и различные «узелки» в области бёдер, локтей и ягодиц. Суточная потребность для мужчин составляет 900 мкг рет. экв./сутки, для женщин – 800. Обеспечить организм этим витамином поможет печень трески, морковь – употреблять её нужно совместно с жирами, а также говяжья печень.

4. Витамин Е.

Жирорастворимый витамин Е (токоферол) – это важный «помощник» витамина А, антиоксидант, которого обычно всегда мало. Он обеспечивает защиту красных кровяных телец, важен для поддержания тургора кожи, обладает анти-эйдж эффектом, недаром это распространённый ингредиент не только в витаминно-минеральных комплексах, но и в косметике. Взрослым необходимо 15 мг ток. экв./сутки. Источники витамина Е – растительные масла, яйца, зелень, орехи.

5. Витамин D.

Витамин D – не просто витамин, это прогормон: подобно гормону, он может оказывать воздействие на органы и системы через определённые рецепторы, независимо от места своего синтеза. Прежде всего, он влияет на обменные процессы, настроение и метаболизм, нарушения которого, конечно же, отражаются на коже.

Наиболее важными пищевыми источниками витамина D считаются жирные сорта рыбы – продукт, который не входит в число повседневных для большинства россиян.

Рекомендуемая суточная доза витамина D, которую можно принимать в профилактических целях без соответствующего анализа крови, составляет в российской и мировой практике от 600 до 2000 МЕ**.

Так, в «Клинических рекомендациях Российской ассоциации эндокринологов по диагностике, лечению и профилактике дефицита витамина D у взрослых»*** указано, что «клинические международные рекомендации, имеющиеся к настоящему времени, а также результаты ряда исследований свидетельствуют, что для поддержания оптимальных уровней витамина D крови более 30 нг/мл может требоваться ежедневный приём более 1500-2000 МЕ в сутки». Однако более высокие лечебные дозировки должны назначаться врачом, исходя из результатов клинических анализов.

При этом, как отметила Елена Знахаренко, время года никак не влияет на потребность в витамине D: если есть недостаточность, то её необходимо корректировать. Хотя солнечные лучи и помогают нам в синтезе витамина D – это происходит только под определённым углом солнечного света, который достаточно сложно «улавливается» – тем более, в условиях короткого светового дня и закрытой одежды.

Учитывая все эти факторы, в декабре компания NL International добавила в линейку биологически активных добавок витамин D в дозировке 2000 МЕ. Это витамин D в нативной форме холекальцеферола, содержащий максимальную профилактическую дозировку в одной капсуле. Оливковое масло в составе – натуральный синергист для усвоения витамина D. Продукт имеет сертификат «Халяль».