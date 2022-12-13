10 полезных привычек для красоты и здоровья

Кто-то считает, что красота и здоровье — это генетика или дар природы, кто-то — что это огромный титанический труд, кто-то об этом пока еще не задумывается, а кто-то с досадой говорит, что поздно уже об этом думать. Но нельзя отрицать, что здоровье и красота — очень важные факторы для полноценной и счастливой жизни женщины. Своим видением, а также полезными привычками поделилась международный мастер тантры Екатерина Плотко.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Екатерина Плотко — эксперт по тантре, основатель клуба «Женщина-радуга»

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Первое, о чем стоит задуматься — это отношение к своему телу. То состояние, в котором оно сейчас пребывает — это показатель, зеркало, отражающее истину. Путь к красивому и здоровому телу часто проходит «через тернии к звездам». Важно какое отношение к себе живет в вас сейчас. Зачастую оно формируется из внешних источников: оценки окружающих, советов со стороны, стимулирования словом «надо». Да, мы впитываем в себя новые и новые знания, как губка. Но знания эти начнут давать ростки только тогда, когда сильными станут ваши корни. Это произойдёт в тот момент, когда вы начнёте относиться к своему телу, как к храму. Храму для души, несказанной удаче пройти ваш удивительный земной путь.

Следующий пункт — это понимание, что здоровье и красота очень взаимосвязаны. В современном мире столько мишуры, яркие блестки которой маскируют от нас истину. Можно уповать на косметологов, волшебные таблетки, пластических хирургов и косметику. Но это самообман. Да, баловать себя всякими женскими штучками — просто прекрасно, как и то, что перед нами сегодня масса таких возможностей. Но в каждой из нас кроется истинная красота. И она является эквивалентом здоровья. Каждая женщина априори прекрасна. Каждая женщина может подарить себе себя настоящую. Вокруг нас тысячи преображений. И все они происходили изнутри, из правды, из самого сердца. Они пробивались сквозь усталость, тяжесть накопленного опыта, массу установок. Сперва — сиянием внутренней красоты женщины в её глазах, возрастающей верой в себя с каждым новым шагом, и Женщина расцветает! Есть такое понятие, как искусство маленьких шагов. И сейчас мы разберем несколько из них:

Первое — это чистота. Чистота вашего тела изнутри

Важно честно ответить себе на вопрос: чем вы питаете своё тело? От того, что и как мы едим, насколько хорошо переваривается поступающая еда, зависит то, как мы выглядим и чувствуем себя. Итак, привычка №1: важно перестать засорять «храм своей души» рафинированным сахаром, глютеном, молочными продуктами промышленного производства, алкоголем и кофе. Это мусор, который разрушает здоровье и забирает красоту.

Второе — важно делать выбор в пользу полезной, здоровой пищи

Обратите внимание на продукты, которые употребляете. Насколько они насыщают вас всеми необходимыми витаминами и микроэлементами? Используете ли вы качественные жиры, белки и сложные углеводы.

Третье — частые промежутки между приёмами пищи

Должно пройти минимум 3–4 часа после того, как вы поели. Не кусочничайте. Любой перекус запускает всю пищеварительную систему как в основной приём пищи, расходуя энергию и красоту.

Четвертое — важно наладить режим питания

Он тесно связан с биоритмами нашего организма, что тоже очень сказывается на общем физическом состоянии и внешнем виде. Есть хорошее правило 70–80 % суточных калорий потреблять на завтрак и обед.

Пятое — избавляемся от стресса и чувства страха

Эти два товарища — очень коварные похитители нашего здоровья и красоты. И, конечно, победить их в одночасье с помощью волшебной палочки не получится. Помните, не надо сражаться с ними. Взращивайте себя, укрепляйте свой внутренний стержень, чтобы быть им не по зубам. Это путь. Даже одна мысль: «а что же будет дальше?» делает нас уязвимыми и не готовыми принимать жизнь такой, какая она есть, доверять событиям и людям, которые к нам приходят. Что можно сделать прямо сегодня: перестать загружать своё сознание негативом, направить свою жизнь и мысли в сторону доверия, любви и принятия. Сделав даже первые шажочки по тем направлениям, которым мы уже уделили внимание, вы уже получите «результат налицо».

Шестое — выработайте режим сна и пробуждения

Вам необходим отдых, который наполнит вас ресурсом и энергией. Для этого вам нужен качественный 7–8 часовой сон, в который вы погружаетесь не позднее 23:00 и просыпаетесь до 07.00. В таком режиме вы наполнитесь всей необходимой лунной энергией и зарядитесь очень мощной солнечной.

Седьмое — время на себя

Не по остаточному принципу, а как дело чрезвычайной важности. «Расслабленной женщине будет дано всё». Например, есть такая практика как «Волшебный час». Это когда вы ежедневно уделяете себе время. Когда вас никто не отвлекает, и все близкие знают, что это ваши священные минуты наедине с собой. Даже если нет возможности провести с собой полноценный час, постарайтесь находить пусть 5-10 минут для себя, но каждый день. Для реализации этой привычки составьте свой личный список: что вас вдохновляет и наполняет энергией.

Восьмое — движение

Без движения энергия застывает. А там, где нет энергии, нет жизни. Важно каждый день находить время для физической активности. Пусть это будет 5-10 минут для начала. Наше тело — самый главный тренажёр, который всегда при нас. И занимайтесь той физической нагрузкой, которая вам по душе, по сердцу. Не насилуйте своё тело. Слушайте его, оно подскажет. И если сегодня это будет просто прогулка, пусть будет так.

Еще одна полезная привычка — дыхание

В нем сама жизнь. Это первое, что мы сделали, придя в этот мир. И дыхание может быть исцеляющим. Внедрите в свои ежедневные ритуалы дыхательные практики. Как вариант, попробуйте следующее: на 4 счёта — вдох, задержка на 7 счётов, выдох — на 8 счётов. Просто подышите в таком ритме 3 минуты. Такое дыхание насыщает организм кислородом и повышает уровень энергии. Ну и конечно, важно находить время для прогулок, чтобы дышать свежим воздухом. Полезных привычек существует очень много, На каждую можно найти своё «но», почему не получается внедрить её в свою жизнь. Поэтому напоследок поделюсь с вами еще одной, которая является основой всего.

Это привычка делать все из любви и с любовью