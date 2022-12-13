Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
0° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
31 минуту назад

Диетолог Дианова назвала правильный ночной перекус

Катерина Саломе

Если уж и есть по ночам, то хотя бы с минимальным вредом для фигуры и здоровья. В беседе с "Вечерней Москвой"врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова раскрыла критерии правильного ночного перекуса.

Специалист утверждает, что причин для появления ночного голода, как правило, всего три: недоедание в течение дня, психологические проблемы и изнурительные диеты. При резком возникновении желании поесть она рекомендует употреблять творог, йогурт, фрукты или овощи. Отличным вариантом, по мнению врача, станет чиа-пудинг.

Какие продукты вызывают усталость

"Такая пища не является тяжелой, но дает чувство сытости, а процесс пищеварения происходит быстрее, чем переваривание животного белка", – отметила эксперт.

Диетолог также посоветовала попробовать съесть ночью печеное яблоко или айву. Она считает этот вариант наиболее полезным для организма.

Ранее мы писали о том, что диетолог рассказал об опасности риса для человека.

Здоровье,Видео,Нурия Дианова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители