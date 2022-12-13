Как избавиться от отеков

Время от времени у всех могут случаться отеки. Это нормально!
Например, после соленой пищи, после перелета, при смене климата на жаркий и влажный.
Если такое случается разово, а сам отек быстро проходит, то беспокоиться не о чем. Другое дело, если отеки становятся неотъемлемой частью жизни...
В нашем организме есть система, о которой никто ничего толком не знает, но именно она отвечает за отеки на лице и теле. Это лимфатическая система!
Если в двух словах, то отеки - это застой лимфы.
Что делать?
5 лайфхаков для улучшения лимфотока, что избавит от отеков.
Замечали, что после сна и долгого лежания мы встаем с отеками? Дело в том, что лимфа не имеет собственного «насоса», она разгоняется только в момент движения. Это может быть любой вид активности: бег, йога, спорт, быстрая ходьба. Йога является вдвойне полезной для лимфатической системы, потому что, кроме движений, там есть особые позы, улучшающие лимфоток (скручивания, перевернутые позы).
Это может быть контрастный душ, но замечательно - сходить в баню, где прыгать в ледяную купель. И так несколько подходов! За счёт смены температуры происходит сокращение и расслабление стенок сосудов, что приводит лимфу в движение. Таким образом улучшается дренаж, выводится лишняя жидкость из организма.
Большинство лимфоузлов находятся в области плеч, подмышек и груди. Если на эти области создается давление, например, слишком тесным бюстгальтером или его косточками, лимфе трудно проникнуть в лимфатические узлы.
Поддержание водного режима необходимо, чтобы лимфа активно передвигалась по сосудам, так как она на 95% состоит из жидкости.
Это комплекс упражнений, направленных на нормализацию работы лимфатической системы. Делая эи упражнения, нужно работать от конечностей к центру, то есть от кончиков рук и ног - к телу.