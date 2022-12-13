Как избавиться от отеков

Время от времени у всех могут случаться отеки. Это нормально!

Фото: Inoprosport Inoprosport

Например, после соленой пищи, после перелета, при смене климата на жаркий и влажный.

Если такое случается разово, а сам отек быстро проходит, то беспокоиться не о чем. Другое дело, если отеки становятся неотъемлемой частью жизни...

В нашем организме есть система, о которой никто ничего толком не знает, но именно она отвечает за отеки на лице и теле. Это лимфатическая система!

Если в двух словах, то отеки - это застой лимфы.

Что делать?

5 лайфхаков для улучшения лимфотока, что избавит от отеков.

1. Движение и еще раз движение

Замечали, что после сна и долгого лежания мы встаем с отеками? Дело в том, что лимфа не имеет собственного «насоса», она разгоняется только в момент движения. Это может быть любой вид активности: бег, йога, спорт, быстрая ходьба. Йога является вдвойне полезной для лимфатической системы, потому что, кроме движений, там есть особые позы, улучшающие лимфоток (скручивания, перевернутые позы).

2. Контрастные процедуры

Это может быть контрастный душ, но замечательно - сходить в баню, где прыгать в ледяную купель. И так несколько подходов! За счёт смены температуры происходит сокращение и расслабление стенок сосудов, что приводит лимфу в движение. Таким образом улучшается дренаж, выводится лишняя жидкость из организма.

3. Не носить тесное белье

Большинство лимфоузлов находятся в области плеч, подмышек и груди. Если на эти области создается давление, например, слишком тесным бюстгальтером или его косточками, лимфе трудно проникнуть в лимфатические узлы.

4. Питьевой режим

Поддержание водного режима необходимо, чтобы лимфа активно передвигалась по сосудам, так как она на 95% состоит из жидкости.

5. Лимфодренажная гимнастика