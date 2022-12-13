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1 час назад

Алена Долецкая рассказала о своем способе смириться с невозможностью иметь детей

Lenta.ru

Бывший главный редактор журналов Vogue и Interview Russia Алена Долецкая рассказала, что смириться с невозможностью иметь детей ей помогли мудрые советы монахов и врачей и понимание, что зачатие — сложный процесс, зависящий не только от физиологии. О своем способе пережить болезненную ситуацию она рассказала в YouTube-шоу психолога Вероники Сидоровой.

Долецкая рассказала о способе смириться с невозможностью иметь детей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Долецкая призналась, что, несмотря на многочисленные выкидыши и 12 неудачных процедур ЭКО, ей сложно было принять факт, что она не сможет стать матерью. Найти утешение она смогла только после общения с монахами буддистского монастыря. Они поведали журналистке, что взамен возможности иметь детей ей «небеса дали другой дар». «Они сказали, что я не представляю себе, какой количество "детей" уже "родила" через преподавание, совместную работу и так далее. И в этот момент я поняла, что, по сути, я на правильном пути. Это важно было осознать», — призналась Долецкая. По ее словам, для нее это было самым важным и полезным способом принять эту болезненную информацию.

Журналистка посоветовала всем женщинам, безуспешно пытающимся забеременеть, прежде чем сдаться, перепробовать все доступные им методы и ни в коем случае не жалеть о пройденном пути, даже если он был болезненным и травмирующим.

Как отметила Долецкая, всегда стоить помнить, что зачатие и вынашивание ребенка — это физиологический процесс, в котором всегда есть место чуду. По ее словам, многие врачи после очередной гормональной терапии и болезненных уколов в живот рекомендовали ей передохнуть, потому что в их практике были случаи, когда женщина «отключала на время голову» и внезапно беременела. Журналистка подчеркнула, что «история с детопроизводством многокомпонентная» и зависит не только от ментального и физического здоровья мужчины и женщины, но и от «воли небес» — и забывать об этом ни в коем случае нельзя.

Здоровье,Алена Долецкая,
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