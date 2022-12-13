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1 час назад

Российский хирург раскрыл правду о популярной операции для похудения

Lenta.ru

Российский пластический хирург Виталий Тимошенко раскрыл правду о популярной операции по удалению жировых отложений. Соответствующей информацией он поделился в беседе с Life.

Хирург раскрыл правду о популярной операции для похудения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о липосакции, которую, по словам врача, многие пациенты считают методом похудения. Тимошенко опроверг данное заблуждение, заявив, что после хирургического вмешательства организм будет стараться вернуть утраченные килограммы. Указанная процедура нацелена только на коррекцию контуров тела, где жир не уходит другими методами, пояснил эксперт.

Помимо этого, доктор добавил, что данная процедура не является способом борьбы с болезненной полнотой. «Довольно распространенное заблуждение пациентов — липосакция лечит ожирение. Скажу сразу, это не так. Ожирение — это увеличение веса, вызванное чрезмерным накоплением жировой ткани в подкожном слое разных зон тела, а также вокруг внутренних органов, что, в свою очередь, приводит к различным нарушениям в организме», — пояснил собеседник издания, отметив, что избавляться от лишнего веса стоит с помощью смены образа жизни, корректировки питания и занятий спортом.

Также специалист подчеркнул, что закрепить результат операции можно, прилагая для этого усилия. «Даже если большая часть работы по приведению тела в желаемую форму сделана пластическим хирургом, пациенту нужно будет поддерживать фигуру...» — заключил он.

Здоровье,Виталий Тимошенко,
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