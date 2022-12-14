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1 час назад

Развеян миф о негативном влиянии холода на здоровье женщин

Vse42.ru

Врач общей практики Анастасия Жданова объяснила, что из-за холода у женщины не могут появиться проблемы с репродуктивной системой.

Развеян миф о негативном влиянии холода на здоровье женщин
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Как рассказала российский медик, переохлаждение не является причиной появления воспалительных заболеваний женской половой системы. Она отметила, что достоверных данных об этой связи нет в доказательной медицине, передает издание "Известия".

– Воспалительные заболевания органов малого таза, мочеполовой системы не связаны с переохлаждениями. Переохлаждение не является ни первопричиной, ни провоцирующим, ни сопутствующим фактором, – цитирует СМИ врача.

По словам Ждановой, из-за переохлаждения появляется риск снижения общей резистентности организма к инфекциям, поэтому человек может заболеть, например, острой респираторной инфекцией. Также у него может случиться обострение хронических недугов.

Здоровье,Анастасия Жданова,
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