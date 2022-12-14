Развеян миф о негативном влиянии холода на здоровье женщин

Врач общей практики Анастасия Жданова объяснила, что из-за холода у женщины не могут появиться проблемы с репродуктивной системой.
Как рассказала российский медик, переохлаждение не является причиной появления воспалительных заболеваний женской половой системы. Она отметила, что достоверных данных об этой связи нет в доказательной медицине, передает издание "Известия".
– Воспалительные заболевания органов малого таза, мочеполовой системы не связаны с переохлаждениями. Переохлаждение не является ни первопричиной, ни провоцирующим, ни сопутствующим фактором, – цитирует СМИ врача.
По словам Ждановой, из-за переохлаждения появляется риск снижения общей резистентности организма к инфекциям, поэтому человек может заболеть, например, острой респираторной инфекцией. Также у него может случиться обострение хронических недугов.