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1 час назад

Как приготовить полезный облепиховый чай

РИА "ФедералПресс"

Облепиха полезна для тех, кто страдает анемией или часто подхватывает сезонные заболевания. О том, как сохранить все полезные элементы в ягоде при заваривании чая, рассказала диетолог Анжелика Дюваль.

Как приготовить полезный облепиховый чай
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В облепихе содержится очень важный для организма марганец, витамин Е, кремний, медь, бета-каротин, витамин А», – объяснила врач.

Все эти элементы хорошо поддерживают организм в зимний период, помогают суставам и сердцу. Помимо этого ягода обладает еще и антибактериальным действием. Чтобы сохранить всю пользу, облепиху важно заваривать водой с температурой не выше 60 градусов. Если будет выше, то все полезные микроэлементы пропадут и останется лишь вкус, передает радио «Спутник».

Для того чтобы получить пользу, можно заварить чай, охладить его до нужной температуры и уже туда добавить пюре из облепихи, предлагает Анжелика Дюваль.

Здоровье,
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