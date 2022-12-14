Как приготовить полезный облепиховый чай

Облепиха полезна для тех, кто страдает анемией или часто подхватывает сезонные заболевания. О том, как сохранить все полезные элементы в ягоде при заваривании чая, рассказала диетолог Анжелика Дюваль.

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«В облепихе содержится очень важный для организма марганец, витамин Е, кремний, медь, бета-каротин, витамин А», – объяснила врач.

Все эти элементы хорошо поддерживают организм в зимний период, помогают суставам и сердцу. Помимо этого ягода обладает еще и антибактериальным действием. Чтобы сохранить всю пользу, облепиху важно заваривать водой с температурой не выше 60 градусов. Если будет выше, то все полезные микроэлементы пропадут и останется лишь вкус, передает радио «Спутник».