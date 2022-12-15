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2 часа назад

Врач рассказал о смертельно опасной для женщин болезни

Lenta.ruиещё 1

Дисплазия шейки матки протекает бессимптомно, но без своевременной диагностики может трансформироваться в рак, предупредил гинеколог-хирург, кандидат медицинских наук Константин Морхов. О смертельно опасной для женщин болезни он рассказал в беседе с Пятым каналом.

Врач рассказал о смертельно опасной для женщин болезни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам врача, дисплазия шейки матки является предраковым состоянием. Выявляется она чаще всего у женщин после 27-30 лет и без лечения может перерасти в рак шейки матки. Главная опасность этого заболевания заключается в том, что оно развивается совершенно бессимптомно, и его нельзя обнаружить невооруженным взглядом на профилактическом осмотре у гинеколога.

Как объяснил Морхов, поставить диагноз можно только с помощью цитологического исследования, скриннинга и анализа мазков. При этом лечить необходимо только умеренную и тяжелую дисплазию шейки матки. За заболеванием, протекающим в легкой форме, необходимо просто наблюдать в динамике, потому что более чем у половины пациенток «эти изменения могут регрессировать самостоятельно». В то же время при правильной и своевременной терапии вероятность, что патология перерастет в рак, составляет менее одного процента, подытожил гинеколог.

Ранее гинеколог Меланя Маилян предупредила женщин о ничем не выдающей себя опасной болезни. Она сообщила, что эрозия шейки матки протекает бессимптомно, но может грозить бесплодием и даже раком.

Здоровье,
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