Что такое цитология и зачем она нужна

Сегодня мы поговорим о мазках, которые регулярно берут гинекологи на приеме. Акушер-гинеколог и кандидат медицинских наук Илона Агрба подготовила для читательниц «Рамблера» беседу о том, зачем нужно сдавать цитологический мазок с поверхности шеечного канала и шейки матки и какой метод предпочтительнее.

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Для начала предлагаем выяснить, что вообще представляет собой этот метод исследования. Цитология – способ изучения клеток, взятых с поверхности шейки матки и из шеечного канала, под микроскопом, направленный на выявление рака шейки матки. Таким образом можно провести скрининг на наличие онкологического заболевания.

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Цитология может выполняться самостоятельно или совместно с ПЦР-диагностикой вируса папилломы человека (дайджен- тест, ко-тестирование), поскольку он считается онкогенным. Визуальная оценка шейки матки под микроскопом (или расширенная кольпоскопия) тоже входит в скрининговый комплекс.

Почему вообще нужно регулярно сдавать мазок?

Задача цитологии в раннем, доклиническом выявлении рака шейки матки или предраковых изменений – дисплазии (CIN) шейки матки. Важно понимать, что диагноз рак шейки матки, дисплазия шейки матки являются цитологическими или гистологическими диагнозами и не ставятся «на глаз».



Рак шейки матки не возникает неожиданно, это годами формирующийся процесс на фоне длительной персистенции вируса папилломы человека в тканях шейки матки, изменения на клеточном уровне обязательно проходят стадию дисплазии (СIN). При этом 30% наблюдений раков шейки матки выявляются у женщин, которые регулярно проходили цитологический скрининг у гинеколога, то есть, это пропущенные предраковые изменения на шейке матки. Агрба Илона Беслановна Врач акушер-гинеколог клиники "Семейная"

Откуда берутся такие чудовищные цифры? Ответ найдется в самом цитологическом анализе.

Точность метода зависит от многих факторов – техники и методики забора анализа, подготовки мазков, квалификации лаборанта, врача-патоморфолога. Тот есть сам материал может быть неправильно взят, его может быть недостаточно, клетки могут быть «загрязнены» кровью, слизью, или просто неравномерно распределены по стеклу, наслаиваясь друг на друга, затрудняя их интерпретацию. Каждый десятый традиционный цитологический мазок на стекло не информативен, отмечает акушер Агрба. В связи с чем эксперт рекомендует проходить обследование методом жидкостной цитологии.

Жидкостная цитология с окраской мазка по Папаниколау является более информативной, исключает потерю части материала в процессе сбора. Весь собранный материал на цитощетке погружается в контейнер со специальной средой, где происходит фиксация клеток. Далее автоматическая система отмывает их от жидкости, слизи, крови, лейкоцитов, распределяя их равномерно на предметном стекле в один ряд, что повышает качество мазка и информативность взятого анализа. Жидкостная цитология обходится дороже, но и цена ошибки дорога.

Агрба Илона Беслановна Врач акушер-гинеколог клиники "Семейная"

Цитологический мазок рекомендуется брать в период между менструациями. Воспалительный процесс тоже является противопоказанием. За 48 часов до взятия мазка пациентке не рекомендуется заниматься сексом, использовать тампоны, проводить спринцевания, принимать ванну (достаточно сходить в душ), не вводить во влагалище лекарственные препараты.

Как интерпретируют результат?

В описании исследования врач отражает адекватность взятия образца, а также наличие клеток и цилиндрического, и плоского эпителия. Например, у женщин после менопаузы граница эпителиев может находиться глубоко в канале, поэтому в описании могут вовсе отсутствовать клетки цилиндрического эпителия. Также врачом описывается строение клеток, наличие возрастных изменений, атрофии, атипичных клеток. В конце исследования патоморфлорог дает заключение, к какому классу относится цитология.

1 класс по Папаниколау – свидетельствует об отсутствии патологических изменений в цитологическом мазке, то есть, с шейкой матки все хорошо, как минимум год исследование можно не повторять;

2 класс – выявлены изменения воспалительного характера;

3 класс – речь идет о доброкачественных изменениях;

4 классе – обнаружены единичные клетки с подозрением на онкологическое поражение;

5 класс – большое количество раковых клеток.

Кроме того, в цитологическом мазке патомофолог пишет заключение на основании классификации Bethesda:

NILM (negative for inthraepithelial lesion or malignancy) – отсутствие интраэпителиальных поражений или злокачественных образований;

LSIL, CIN1 относится к доброкачественным состояниям и при этом риск развития шейки матки составляет менее 1 %, но при положительном ВПЧ показано дообследование (расширенная кольпоскопия);

HSIL, CIN II, CIN |II свидетельствует о предраковом состоянии и требует дообследования, а при подтверждении заболевания – хирургического лечения.

Также могут быть обнаружены клетки ASC-US (клетки неясного значения), ASC-H (клетки, не исключающие плоскоклеточное интраэпителиальное поражение высокой степени). При наличии в заключении этих аббревиатур и положительного мазка на ВПЧ требуется дообследование. Если врач указал «cancer in situ», «AGC» – значит, существует подозрение на плосколеточный рак или аденокарциному. Но и это заключение требует дообследования.

Согласно клиническим рекомендациям Министерства здравоохранения РФ, ежегодный скрининг шейки матки показан всем женщинам с 21 года и до 65 лет, или через три года после начала половой жизни. После 65 лет он не проводится. Но только при условии предыдущего адекватного скрининга и отсутствия в течение 20 лет предраковых изменений на шейке матки.

С 21 до 29 лет цитологическое исследование должно проводиться не реже 1 раза в 3 года, а с 30 до 65 не реже 1 раза в 5 лет при отсутствии ВПЧ. Если инфицирование вирусом произошло, то скрининг показано делать ежегодно.

Согласно мировым рекомендациям, ВПЧ-тестирование показано в любом возрасте при выявлении аномальных результатов мазков.

Современная система скрининга рака шейки матки позволяет диагностировать доброкачественные и злокачественные состояния в самом их начале, регулярное выполнение рекомендаций по обследованию является залогом своевременной диагностики и полного излечения онкологии этого органа.

В качестве первичной профилактики рака шейки матки во всем мире сегодня рекомендуется вакцинация против вируса папилломы человека. Во многих развитых странах вакцинация от ВПЧ включена в национальный календарь прививок и проводится и у мальчиков, и у девочек.