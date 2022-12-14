Что такое цитология и зачем она нужна

Сегодня мы поговорим о мазках, которые регулярно берут гинекологи на приеме. Акушер-гинеколог и кандидат медицинских наук Илона Агрба подготовила для читательниц «Рамблера» беседу о том, зачем нужно сдавать цитологический мазок с поверхности шеечного канала и шейки матки и какой метод предпочтительнее.
Для начала предлагаем выяснить, что вообще представляет собой этот метод исследования. Цитология – способ изучения клеток, взятых с поверхности шейки матки и из шеечного канала, под микроскопом, направленный на выявление рака шейки матки. Таким образом можно провести скрининг на наличие онкологического заболевания.
Цитология может выполняться самостоятельно или совместно с ПЦР-диагностикой вируса папилломы человека (дайджен- тест, ко-тестирование), поскольку он считается онкогенным. Визуальная оценка шейки матки под микроскопом (или расширенная кольпоскопия) тоже входит в скрининговый комплекс.
Откуда берутся такие чудовищные цифры? Ответ найдется в самом цитологическом анализе.
Точность метода зависит от многих факторов – техники и методики забора анализа, подготовки мазков, квалификации лаборанта, врача-патоморфолога. Тот есть сам материал может быть неправильно взят, его может быть недостаточно, клетки могут быть «загрязнены» кровью, слизью, или просто неравномерно распределены по стеклу, наслаиваясь друг на друга, затрудняя их интерпретацию. Каждый десятый традиционный цитологический мазок на стекло не информативен, отмечает акушер Агрба. В связи с чем эксперт рекомендует проходить обследование методом жидкостной цитологии.
Цитологический мазок рекомендуется брать в период между менструациями. Воспалительный процесс тоже является противопоказанием. За 48 часов до взятия мазка пациентке не рекомендуется заниматься сексом, использовать тампоны, проводить спринцевания, принимать ванну (достаточно сходить в душ), не вводить во влагалище лекарственные препараты.
В описании исследования врач отражает адекватность взятия образца, а также наличие клеток и цилиндрического, и плоского эпителия. Например, у женщин после менопаузы граница эпителиев может находиться глубоко в канале, поэтому в описании могут вовсе отсутствовать клетки цилиндрического эпителия. Также врачом описывается строение клеток, наличие возрастных изменений, атрофии, атипичных клеток. В конце исследования патоморфлорог дает заключение, к какому классу относится цитология.
Кроме того, в цитологическом мазке патомофолог пишет заключение на основании классификации Bethesda:
Также могут быть обнаружены клетки ASC-US (клетки неясного значения), ASC-H (клетки, не исключающие плоскоклеточное интраэпителиальное поражение высокой степени). При наличии в заключении этих аббревиатур и положительного мазка на ВПЧ требуется дообследование. Если врач указал «cancer in situ», «AGC» – значит, существует подозрение на плосколеточный рак или аденокарциному. Но и это заключение требует дообследования.
Согласно клиническим рекомендациям Министерства здравоохранения РФ, ежегодный скрининг шейки матки показан всем женщинам с 21 года и до 65 лет, или через три года после начала половой жизни. После 65 лет он не проводится. Но только при условии предыдущего адекватного скрининга и отсутствия в течение 20 лет предраковых изменений на шейке матки.
С 21 до 29 лет цитологическое исследование должно проводиться не реже 1 раза в 3 года, а с 30 до 65 не реже 1 раза в 5 лет при отсутствии ВПЧ. Если инфицирование вирусом произошло, то скрининг показано делать ежегодно.
Согласно мировым рекомендациям, ВПЧ-тестирование показано в любом возрасте при выявлении аномальных результатов мазков.
Современная система скрининга рака шейки матки позволяет диагностировать доброкачественные и злокачественные состояния в самом их начале, регулярное выполнение рекомендаций по обследованию является залогом своевременной диагностики и полного излечения онкологии этого органа.
В качестве первичной профилактики рака шейки матки во всем мире сегодня рекомендуется вакцинация против вируса папилломы человека. Во многих развитых странах вакцинация от ВПЧ включена в национальный календарь прививок и проводится и у мальчиков, и у девочек.