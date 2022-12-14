Диетолог объяснила причины «продуктовой зависимости»

Ситуация, когда человек ест и не может насытиться, зачастую является проявлением так называемой продуктовой зависимости. Об этом в интервью «АиФ» рассказала диетолог-терапевт, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко.

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По ее словам, такое пищевое поведение не полезно для здоровья.

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«В первую очередь речь идет о чрезмерном увлечении фаст-фудом. Определенные компоненты продуктов глубокой переработки формируют физиологические и нейроанатомические связи, создающие привыкание, схожее с наркотической зависимостью», – подчеркнула врач.

Диетолог отметила, что фаст-фуд содержит четыре основных ингредиента, вызывающих привыкание и зависимость. Это соль, кофеин, жир и сахар.

«К соли развивается не зависимость в строгом смысле этого слова, а привычка употребления... Человек может легко отказаться от соли, когда возникает необходимость, например, при лечебной коррекции питания в связи с артериальной гипертонией», – пояснила специалист.

Павличенко напомнила, что снижение потребления соли приводит к значительной пользе для здоровья. Известны результаты массовой кампании в Великобритании по сокращению общественного потребления соли на 30%, что привело к снижению числа случаев гипертонии и инсульта на 40%.

Эталонным пищевым компонентом, вызывающим зависимость, эксперт также назвала кофеин. При его употреблении развивается постепенная потребность в увеличении дозы. После полного исключения из пищи кофеина многие жалуются на головную боль, утомляемость, вялость, неспособность сосредоточиться.

Развитие привыкания и переедания стимулируют продукты с высоким одновременным содержанием жиров и сахара, продолжила медик.