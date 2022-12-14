Диетолог объяснила причины «продуктовой зависимости»

Ситуация, когда человек ест и не может насытиться, зачастую является проявлением так называемой продуктовой зависимости. Об этом в интервью «АиФ» рассказала диетолог-терапевт, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко.
По ее словам, такое пищевое поведение не полезно для здоровья.
«В первую очередь речь идет о чрезмерном увлечении фаст-фудом. Определенные компоненты продуктов глубокой переработки формируют физиологические и нейроанатомические связи, создающие привыкание, схожее с наркотической зависимостью», – подчеркнула врач.
Диетолог отметила, что фаст-фуд содержит четыре основных ингредиента, вызывающих привыкание и зависимость. Это соль, кофеин, жир и сахар.
«К соли развивается не зависимость в строгом смысле этого слова, а привычка употребления... Человек может легко отказаться от соли, когда возникает необходимость, например, при лечебной коррекции питания в связи с артериальной гипертонией», – пояснила специалист.
Павличенко напомнила, что снижение потребления соли приводит к значительной пользе для здоровья. Известны результаты массовой кампании в Великобритании по сокращению общественного потребления соли на 30%, что привело к снижению числа случаев гипертонии и инсульта на 40%.
Эталонным пищевым компонентом, вызывающим зависимость, эксперт также назвала кофеин. При его употреблении развивается постепенная потребность в увеличении дозы. После полного исключения из пищи кофеина многие жалуются на головную боль, утомляемость, вялость, неспособность сосредоточиться.
Развитие привыкания и переедания стимулируют продукты с высоким одновременным содержанием жиров и сахара, продолжила медик.
Когда человек отказывается от сладкого, он часто чувствует раздражительность, тревожность, неудовлетворенность. Это похоже на симптомы при отмене психотропных веществ, подчеркнула диетолог. Исследования показывают, что по силе негативного воздействия на участки мозга, отвечающие за вознаграждение, сахар превосходит даже кокаин. Употребление сладкого приводит к изменению регуляции рецепторов дофамина, требуя все больше стимулов для получения удовольствия, способствуя желанию есть все больше и приводя к ожирению.