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15 минут назад

Трихолог Галлямова посоветовала делать маски с перцем от выпадения волос

Мария Каткова

Трихолог и дерматолог Юлия Галлямова назвала способы справиться с выпадением волос из-за стресса. Об этом сообщает News.ru.

Трихолог назвала способы замедлить выпадение волос от стресса
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперт отметила, что полностью избавиться от выпадения волос невозможно, так как люди не могут контролировать уровень стресса. Однако этот симптом можно облегчить, и есть несколько способов.

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Трихолог посоветовала заниматься физическими нагрузками и наладить режим сна, чтобы снизить уровень стресса. От выпадения волос она посоветовала расческу дарсонваль и массаж головы, также можно делать маски для кожи головы с красным перцем.

Ранее сообщалось, что врач Малиновская назвала причины выпадения волос.

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