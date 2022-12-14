Гинекологи объяснили, зачем пить кофе после беременности

Гинекологи из Национального университета Сингапура установили, что употребление кофе после беременности снижает риск развития диабета II типа у женщин с гестационным диабетом, который возникает у женщина на фоне вынашивания ребенка.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Результаты работы опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

Гестационный сахарный диабет — заболевание, характеризующееся гипергликемией (повышением уровня глюкозы крови), которое впервые было выявлено во время беременности. Чаще всего у женщины гликемия нормализуется после родов, но сохраняется высокий риск развития сахарного диабета в последующие беременности и в будущем.

Гестационный сахарный диабет при беременности – достаточно распространенное заболевание в России и мире в целом. Исследователи наблюдали за более чем 4500 участницами, у которых в анамнезе был гестационный диабет, на протяжении более 25 лет.