Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+1° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
2 часа назад

Ипохондрия как смысл жизни: психотерапевт Вилков объяснил, чем опасна излишняя забота о здоровье

Вечерняя Москва

Ипохондрия как смысл жизни: психотерапевт Вилков объяснил, чем опасна излишняя забота о здоровье
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Ипохондрия — это состояние человека, при котором у него возникает беспокойство, связанное с риском заболеть опасными соматическими недугами.

Видео дня

Постоянная озабоченность своим физическим здоровьем и преувеличение любых, даже самых незначительных симптомов являются яркими показателями наличия ипохондрического расстройства. Как еще проявляется данный симптом, как возникает и сколько длится терапия, «Вечерняя Москва» узнала у психотерапевта Алексея Вилкова.

По словам эксперта, ипохондрия — это свойство характера, которое проявляется еще в детском и подростковом возрасте. Перенимается такая модель поведения, как правило, от родителей.

— Когда родители склонны к постоянной обеспокоенности за свое здоровье, дети фиксируют такую модель поведения и начинают транслировать ее уже во взрослой жизни, — уточнил Вилков.

Сильная тревожность о своем здоровье у ипохондриков возникает даже при малейшем недомогании, заверил специалист:

— Они преувеличивают значимость любой болезни, будь то обычная простуда или легкая головная боль. Такие люди постоянно проходят медосмотры, сдают анализы на наличие или отсутствие всевозможных тяжелых заболеваний. Но даже отрицательные результаты и попытки врачей убедить их в том, что они абсолютно здоровы, не помогают.

По словам Вилкова, ипохондрики относятся с недоверием к медикам, что заставляет их снова и снова бегать по врачам в поисках «истины».

Помочь человеку с ипохондрическим расстройством может только поход к врачу-психотерапевту, заметил собеседник «ВМ»:

— Прежде всего пациенту нужно обратиться к специалисту, чтобы выяснить, с чем связаны подобные проявления. Человек в ходе терапии должен научиться принимать свой характер и освоить техники управления тревожными состояниями. Затем ему помогают снизить градус беспокойства, что в дальнейшем позволяет пересмотреть свое отношение к себе.

Таким образом пациент учится выстраивать адекватное отношение к своему здоровью и избавляется от паранойи заболеть всевозможными опасными недугами.

Процесс лечения длится от нескольких месяцев до года, заключил эксперт.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители