Назван быстрый способ избавиться от прыщей накануне праздника

При возникновении прыща его нельзя сразу давить, вместо этого следует воспользоваться средством для кожи с акне или теплым компрессом. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-дерматолог, главный дерматолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Мария Журавлева.

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— Самое главное правило — не давить. Во-первых, неповрежденный элемент замаскировать намного легче. Во-вторых, прыщ — как айсберг: видимая часть составляет лишь одну треть, остальные же две трети нам не видны. Нажимая на прыщ, мы разрываем «покрышку», и верхняя часть выходит наружу, — сказала специалист.

По словам дерматолога, при выдавливании прыща остальные две трети уходят обратно в сальную железу, растягивая при этом ее стенки. Это в свою очередь приводит к формированию более глубокого элемента, заживление которого займет намного больше времени.

Если прыщ еще не созрел, то первым шагом для избавления от него послужит умывание средством для кожи с акне. Журавлева рекомендует использовать для этого только гель.

Далее следует приложить к воспаленному участку на 5–10 минут кусок льда. Процедуру нужно будет повторить примерно через 10 минут. После этого на место прыща необходимо нанести 2,5-процентный гель на основе бензоила пероксида.

— Если прыщик уже созрел — в этом случае можно приложить теплый компресс на 10–15 минут. Повторить три–четыре раза в течение дня, — порекомендовала эксперт.