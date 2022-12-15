Правда ли, что из-за сладких напитков возникает недержание мочи

Существует мнение, что определённые продукты и напитки могут влиять на риск развития недержания мочи. Но подтверждается ли это научно?

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Известно, что почти 20 % женщин в возрасте старше 50 лет сталкиваются с недержанием мочи. В обществе есть убеждение, что употребление искусственно подслащённых напитков (например, газировок) влияет на развитие этой болезни. Однако недавнее исследование показало, что существенного влияния на самом деле подобные напитки на вероятность развития у женщины этого заболевания не оказывают.

В ходе нового исследования специалисты проанализировали данные обсервационного исследования Инициативы женского здоровья. Приняли участие в этом исследовании более 80 тысяч женщин.

Эксперты пришли к выводу, что никакой из видов недержания мочи не связан с употреблением искусственно подслащённых напитков.

Результаты проведённого исследования были опубликованы в научном издании Menopause.