Тренер назвала доступный и приятный способ похудеть

Прогулки могут стать приятнее, если совмещать их с прослушиванием подкастов, считает персональный тренер Рэйчел Макферсон. Она назвала ходьбу доступным каждому способ похудеть и рассказала, как начать регулярно гулять и не забросить полезную привычку в беседе с Eat This, Not That!