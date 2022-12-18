Реальные отзывы: ирригаторы для полости рта

Насадка для чистки языка хорошо убирает налет, а вода которая подается из ирригатора, вымывает все сразу в раковину. Но к ней тоже надо привыкнуть, первое время при использовании появляется рвотный рефлекс, так как при чистке затрагивается корень языка. Ещё есть насадка для чистки десневых карманов, заметила, что при регулярном применении, десны перестали воспаляться и исчез неприятный запах. Ирригатор использую раз в сутки, в вечернее время. Первым делом нужно почистить зубы зубной щеткой с пастой и только потом использовать ирригатор. После каждого применения ирригатора его нужно просушить, чтобы вода внутри не застаивалась и аппарат прослужил как можно дольше. Покупкой осталась довольна, при регулярном применении можно избежать проблем с зубами и деснами.