Реальные отзывы: ирригаторы для полости рта

Гигиена полости рта крайне важна для здоровья и нормального функционирования организма. Однако все чаще стоматологи говорят нам о том, что обыкновенных пасты и щетки недостаточно для полноценной и качественной чистки зубов. К ежедневному уходу за полостью рта стоит подключить зубную нить, специальные гели или ирригатор. В этом материале "Рамблер" расскажет о последнем. Также мы поговорили с врачом и узнали его мнение о плюсах и минусах современных ирригаторов, а в Сети собрали отзывы тех, кто уже приобрел себе подобное устройство.
Нужен ли дома такой гаджет, как ирригатор? Не получится ли так, что он просто дублирует зубную щётку и не выполняет никакой особой функции? А если ирригатор нужен, то на какие плюсы и минусы разных моделей нужно обратить внимание при выборе? На эти вопросы отвечает стоматолог-ортопед, гнатолог Вячеслав Минко.
Плюсы ирригатора очевидны:
Впрочем, минусы ирригаторов некритичны. К ним, в частности, можно отнести:
Хоть ирригатор и не предназначен для удаления уже имеющихся камней, на скорости выше средней я постепенно сбила не крупные камни на нижнем ряду. Ощущения после зубной щетки и ирригатора не сравнимы. Зубы идеально гладкие, словно полированные, при ежедневном использование ощущение частоты сохраняется намного дольше. Дыхание свежее, даже после сна, за счет тщательного очищения от налета и остатков пищи.
В первые несколько дней использования ирригатора я отказалась от использования зубной нити, чтобы можно было как следует оценить качество прочистки межзубного пространства. И каково же было моё удивление, когда после первого за 4 дня использования зубной нити я не обнаружила никаких загрязнений! Ирригатор вычищает все загрязнения настолько тщательно, что от загрязнений не остаётся и следа.
Раньше я была просто уверена, что ирригатор это бесполезная вещь, но за полгода использования полностью поменяла свое мнение. Это очень полезная и нужная штука, понять это можно сразу после первого использования.
Насадка для чистки языка хорошо убирает налет, а вода которая подается из ирригатора, вымывает все сразу в раковину. Но к ней тоже надо привыкнуть, первое время при использовании появляется рвотный рефлекс, так как при чистке затрагивается корень языка. Ещё есть насадка для чистки десневых карманов, заметила, что при регулярном применении, десны перестали воспаляться и исчез неприятный запах. Ирригатор использую раз в сутки, в вечернее время. Первым делом нужно почистить зубы зубной щеткой с пастой и только потом использовать ирригатор. После каждого применения ирригатора его нужно просушить, чтобы вода внутри не застаивалась и аппарат прослужил как можно дольше. Покупкой осталась довольна, при регулярном применении можно избежать проблем с зубами и деснами.