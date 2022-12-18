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1 час назад

Реальные отзывы: ирригаторы для полости рта

Мира Маркина
Вячеслав Минкоэксперт

Гигиена полости рта крайне важна для здоровья и нормального функционирования организма. Однако все чаще стоматологи говорят нам о том, что обыкновенных пасты и щетки недостаточно для полноценной и качественной чистки зубов. К ежедневному уходу за полостью рта стоит подключить зубную нить, специальные гели или ирригатор. В этом материале "Рамблер" расскажет о последнем. Также мы поговорили с врачом и узнали его мнение о плюсах и минусах современных ирригаторов, а в Сети собрали отзывы тех, кто уже приобрел себе подобное устройство.

Реальные отзывы: ирригаторы для полости рта
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Нужен ли дома такой гаджет, как ирригатор? Не получится ли так, что он просто дублирует зубную щётку и не выполняет никакой особой функции? А если ирригатор нужен, то на какие плюсы и минусы разных моделей нужно обратить внимание при выборе? На эти вопросы отвечает стоматолог-ортопед, гнатолог Вячеслав Минко.

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Первое и самое главное, что хочется сказать – ирригатор нужен! Его необходимость и польза для ухода за зубами в домашних условиях не обсуждается. Он не заменяет зубную щётку и не дублирует её функции, а выполняет очень важную работу – санирует ротовую полость. Ирригатор позволяет при помощи тонкой струи воды очистить те места, которые недоступны для щётки. И если пользоваться им регулярно, то можно снизить риск возникновения кариеса и заболеваний дёсен.
Вячеслав Минко
Вячеслав МинкоГлавный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic

Плюсы ирригатора очевидны:

  1. Улучшая микрофлору полости рта, он позволяет избавиться от неприятного запаха. Ведь струя воды, которая подаётся под напором, легко проникает между зубами и вычищает мельчайшие частички пищи.
  2. Очень хорошо очищает даже скученные зубы, плотно прилегающие друг к другу.
  3. Массирует дёсны, улучшая их кровообращение. Это предупреждает пародонтит.
  4. Замедляет формирование зубного камня, сохраняет естественный цвет зубов.

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Современными ирригаторами очень удобно пользоваться, а при необходимости всегда можно найти видеоинструкции в интернете. Моделей ирригаторов много, поэтому перед покупкой лучше проконсультироваться со стоматологом – это позволит избежать минусов, с которыми можно столкнуться при эксплуатации.
Вячеслав Минко
Вячеслав МинкоГлавный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic

Впрочем, минусы ирригаторов некритичны. К ним, в частности, можно отнести:

  1. Неудобство регулирования напора струи. Если вы приобретаете ирригатор в оффлайн магазине, уточните у продавца этот момент, протестируйте эту опцию. Сравните разные модели и подберите то, что вам удобнее.
  2. Короткий срок действия батарейки или зарядки. Обычно в инструкции указывается время работы после полной зарядки.
  3. Хрупкие насадки. Действительно, насадки довольно тонкие, но иначе они будут вызывать дискомфорт в полости рта. Нужно аккуратно относиться к хранению насадок и к их перевозке, если возникла такая необходимость.

Реальные отзывы:

Хоть ирригатор и не предназначен для удаления уже имеющихся камней, на скорости выше средней я постепенно сбила не крупные камни на нижнем ряду. Ощущения после зубной щетки и ирригатора не сравнимы. Зубы идеально гладкие, словно полированные, при ежедневном использование ощущение частоты сохраняется намного дольше. Дыхание свежее, даже после сна, за счет тщательного очищения от налета и остатков пищи.

В первые несколько дней использования ирригатора я отказалась от использования зубной нити, чтобы можно было как следует оценить качество прочистки межзубного пространства. И каково же было моё удивление, когда после первого за 4 дня использования зубной нити я не обнаружила никаких загрязнений! Ирригатор вычищает все загрязнения настолько тщательно, что от загрязнений не остаётся и следа.

Раньше я была просто уверена, что ирригатор это бесполезная вещь, но за полгода использования полностью поменяла свое мнение. Это очень полезная и нужная штука, понять это можно сразу после первого использования.

Насадка для чистки языка хорошо убирает налет, а вода которая подается из ирригатора, вымывает все сразу в раковину. Но к ней тоже надо привыкнуть, первое время при использовании появляется рвотный рефлекс, так как при чистке затрагивается корень языка. Ещё есть насадка для чистки десневых карманов, заметила, что при регулярном применении, десны перестали воспаляться и исчез неприятный запах. Ирригатор использую раз в сутки, в вечернее время. Первым делом нужно почистить зубы зубной щеткой с пастой и только потом использовать ирригатор. После каждого применения ирригатора его нужно просушить, чтобы вода внутри не застаивалась и аппарат прослужил как можно дольше. Покупкой осталась довольна, при регулярном применении можно избежать проблем с зубами и деснами.

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