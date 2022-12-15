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17 минут назад

Какие продукты мешают людям в возрасте сбросить вес

Ferra.ru

Все мы знаем, что с возрастом наше тело меняется. Согласно ACE Fitness, человек обычно по мере старения становится всё менее активным и набирает всё больше лишних килограммов. Поэтому в возрасте 50 лет и старше оставаться в форме становится сложно. Также существуют определённые продукты, которые только препятствуют снижению веса.

Какие продукты мешают людям в возрасте сбросить вес
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эксперты из клиники Майо говорят, что человек набирает вес, если потребляет больше калорий, чем сжигает. Но и это ещё не всё. Иногда похудеть мешают определённые продукты питания.

Продукты с высоким содержанием натрия и насыщенных жиров. Вместо них отдайте предпочтение фруктам, овощам, цельнозерновым и молочным продуктам. Тогда ваш рацион станет более качественным.

Фруктовые напитки с добавленным сахаром. По словам диетолога Лорен Манакер, при употреблении такого сока вы получаете много «пустых» калорий и мало питательных веществ. Лучше выбрать 100-процентный сок (то есть полностью натуральный, без каких-либо добавок). Научные исследования показывают, что у взрослых, которые пьют натуральный апельсиновый сок, гораздо меньше индекс массы тела, окружность талии или количество жировых отложений.

Выпечка. Замените сахар и до половины сливочного/растительного масла в выпечке на пюре из чернослива. Для этого нужно в блендере смешать около 450 г чернослива без косточек с 1/2 стакана горячей воды.

Тост с джемом или желе на завтрак. Ведущаяподкаста The Keri Кери Ганс говорит, что многие не осознают, что таким образом они по утрам получают в начале дня одну-две больших ложки дополнительных калорий. Решить проблему просто: нужно купить желе либо джем с сукралозой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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