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1 час назад

Врачи опровергли миф о связи сахарозаменителей и недержания мочи у женщин в менопаузе

Газета.Ru

Ученые из Йельской школы медицины опровергли миф о том, что напитки с искусственными подсластителями повышают риск развития недержания мочи у женщин. Результаты исследования опубликованы в журнале Menopause.

Врачи опровергли миф о связи сахарозаменителей и недержания мочи у женщин в менопаузе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В новом исследовании приняли участие 80 тысяч женщин. Ученые пришли к выводу, что ни стрессовое, ни императивное недержание мочи не было связано с потреблением искусственно подслащенных напитков.

Недержанием мочи страдают почти 20% женщин старше 50 лет, и это связано с сопутствующими заболеваниями, включая когнитивные нарушения, снижение самостоятельности, падения, переломы, инсульт, депрессию и общее ухудшение качества жизни. Распространено мнение, что напитки с искусственными подсластителями оказывают неблагоприятное воздействие на мочевой пузырь и нижние мочевыводящие пути. Эти данные основаны по большей части на исследованиях на животных.

Авторы отметили, что учитывая многочисленные неблагоприятные последствия для здоровья, связанные с употреблением сахара, искусственные подсластители могут быть хорошей альтернативой, поэтому женщинам не стоит отказываться от них, опасаясь недержания мочи.

Здоровье,
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