Врачи опровергли миф о связи сахарозаменителей и недержания мочи у женщин в менопаузе

Ученые из Йельской школы медицины опровергли миф о том, что напитки с искусственными подсластителями повышают риск развития недержания мочи у женщин. Результаты исследования опубликованы в журнале Menopause.
В новом исследовании приняли участие 80 тысяч женщин. Ученые пришли к выводу, что ни стрессовое, ни императивное недержание мочи не было связано с потреблением искусственно подслащенных напитков.
Недержанием мочи страдают почти 20% женщин старше 50 лет, и это связано с сопутствующими заболеваниями, включая когнитивные нарушения, снижение самостоятельности, падения, переломы, инсульт, депрессию и общее ухудшение качества жизни. Распространено мнение, что напитки с искусственными подсластителями оказывают неблагоприятное воздействие на мочевой пузырь и нижние мочевыводящие пути. Эти данные основаны по большей части на исследованиях на животных.
Авторы отметили, что учитывая многочисленные неблагоприятные последствия для здоровья, связанные с употреблением сахара, искусственные подсластители могут быть хорошей альтернативой, поэтому женщинам не стоит отказываться от них, опасаясь недержания мочи.