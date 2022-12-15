Врачи опровергли миф о связи сахарозаменителей и недержания мочи у женщин в менопаузе

Ученые из Йельской школы медицины опровергли миф о том, что напитки с искусственными подсластителями повышают риск развития недержания мочи у женщин. Результаты исследования опубликованы в журнале Menopause.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В новом исследовании приняли участие 80 тысяч женщин. Ученые пришли к выводу, что ни стрессовое, ни императивное недержание мочи не было связано с потреблением искусственно подслащенных напитков.

Недержанием мочи страдают почти 20% женщин старше 50 лет, и это связано с сопутствующими заболеваниями, включая когнитивные нарушения, снижение самостоятельности, падения, переломы, инсульт, депрессию и общее ухудшение качества жизни. Распространено мнение, что напитки с искусственными подсластителями оказывают неблагоприятное воздействие на мочевой пузырь и нижние мочевыводящие пути. Эти данные основаны по большей части на исследованиях на животных.