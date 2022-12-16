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2 часа назад

Почему быстрые диеты опасны

Секрет Фирмыиещё 1

На носу Новый год, а значит, наступает время корпоративов и красивых нарядов. Многие девушки не прочь продемонстрировать хорошую форму, поэтому хотят быстренько избавиться от лишних килограммов и влезть в облегающие платья. Между тем быстрые диеты могут быть опасны для здоровья — как физического, так и психического, рассказал «Газете.Ru» эксперт по диетическому питанию Артём Верис.

Почему быстрые диеты опасны
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По его словам, диета, конечно, поможет сбросить пару кило, но и побочка будет весомая.

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Во-первых, если общая калорийность будет ниже 1200 ккал в день, то сначала замедлится метаболизм, а потом наступит метаболическая адаптация. Проще говоря, тело перейдёт в режим экономии и снизит расход энергии, а значит, худеть вы будете медленнее.

Во-вторых, сокращение калорий провоцирует выработку гормона стресса — кортизола. При высокой концентрации он ведёт к разрушению мышц, а значит, похудеть становится ещё сложнее.

Специалист объяснил, что диета из разряда «посижу на гречке» (или кефире, или яблоках) не лучше фастфуда.

«Все они грешат одним и тем же: замедляется метаболизм, а макро- и микронутриенты поступают в недостаточном количестве», — объяснил он.

Сюда же можно отнести низкоуглеводные диеты. С ними вы тоже похудеете, только лишите свой организм важных продуктов — фруктов и некоторых овощей.

Из побочки могут появиться бессонница, тошнота и слабость. А ещё может возникнуть дефицит пищевых минералов — селена, магния, фосфора. Потому что в основе такой диеты всё те же ограничения. Плюс её рацион может подойти не всем. Ну и бонусом можно заработать проблемы с ЖКТ.

Если вы всё-таки решили рискнуть, лучше прислушиваться к своему телу. Тревожные звоночки — головные боли, аритмия, снижение мозговой активности и даже обмороки.

Идеальная диета включает в себя разнообразные продукты, а значит, содержание питательных веществ в ней сбалансировано. Единственное необходимое ограничение — рафинированный сахар. В сладостях действительно ничего полезного, а калорий полно. Но с запретами в этом вопросе тоже нужно быть осторожнее: если случится срыв, то наешьте вы намного больше. Лучше заменить вредные сладостями полезными. Иногда можно позволить себе кусочек горького шоколада, но не молочного — у него много побочных эффектов .

Здоровье,Диеты,
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