Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
3 часа назад

Диетолог Соломатина заявила об опасности горячих напитков

Катерина Саломе
Елена Соломатинаэксперт

Из каждого утюга нам говорят о пользе горячих напитков, но все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что они могут спровоцировать развитие рака. Ее слова приводит «Москва 24».

Диетолог заявила об опасности горячих напитков
Фото: pixabay.compixabay.com

По словам специалиста, стоит с осторожностью употреблять напитки обжигающей температуры. Они могут вызвать онкологическое заболевания пищевода, травмируя слизистую.

Диетолог рассказала, какие напитки полезны зимой

«Идет постоянный ожог, воспаление, из-за чего нарушается программа апоптоза. Ее смысл в том, что клетка должна многократно поделиться и умереть. Если программа сломана, клетка может делиться дальше. Их уже много, а они не умирают. Куда им дальше деваться? Только расти в опухоль»
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Эксперт рекомендует пить жидкости, температура которых не выше 40 градусов. Таким образом, по ее словам, удастся обезопасить себя от негативных последствий.

Ранее мы писали о том, что врач рассказала, какой напиток снижает риски развития рака.

Здоровье,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители