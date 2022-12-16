Диетолог заявила об опасности горячих напитков

Из каждого утюга нам говорят о пользе горячих напитков, но все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что они могут спровоцировать развитие рака. Ее слова приводит «Москва 24».
По словам специалиста, стоит с осторожностью употреблять напитки обжигающей температуры. Они могут вызвать онкологическое заболевания пищевода, травмируя слизистую.
Эксперт рекомендует пить жидкости, температура которых не выше 40 градусов. Таким образом, по ее словам, удастся обезопасить себя от негативных последствий.
Ранее мы писали о том, что врач рассказала, какой напиток снижает риски развития рака.