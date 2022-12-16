Диетолог заявила об опасности горячих напитков

«Идет постоянный ожог, воспаление, из-за чего нарушается программа апоптоза. Ее смысл в том, что клетка должна многократно поделиться и умереть. Если программа сломана, клетка может делиться дальше. Их уже много, а они не умирают. Куда им дальше деваться? Только расти в опухоль»

