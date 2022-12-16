Диетолог перечислил снижающие риск сердечного приступа продукты

По словам эксперта, особенно важно ежедневно употреблять не менее двух порций кисломолочных продуктов. Необходимо есть много зелени, овощей, фруктов, ягод и орехов, добавил он. В защите здоровья сердечно-сосудистой системы также помогут жирная морская рыба и крупы, уточнил специалист, так как они способствуют улучшению состава липидов крови и снижению воспаление сосудистой стенки.