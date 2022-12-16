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1 час назад

Диетолог Гинзбург перечислил снижающие риск сердечного приступа продукты

Катерина Саломе

Поддержать здоровье сердца поможет правильно сбалансированный рацион. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал в беседе с "Москвой 24", какие продукты помогают снизить вероятность развития сердечного приступа.

Диетолог перечислил снижающие риск сердечного приступа продукты
Фото: pixabay.compixabay.com

По словам эксперта, особенно важно ежедневно употреблять не менее двух порций кисломолочных продуктов. Необходимо есть много зелени, овощей, фруктов, ягод и орехов, добавил он. В защите здоровья сердечно-сосудистой системы также помогут жирная морская рыба и крупы, уточнил специалист, так как они способствуют улучшению состава липидов крови и снижению воспаление сосудистой стенки.

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"Еще они уменьшают вероятность тромбообразования и разрушения атеросклеротической бляшки – так называемых, окклюзионных эмболических нарушений. Они проявляются нарушением кровоснабжения жизненно важных органов или их участков, таких как участок сердца или мозга, с последующим их омертвением, то есть развитием инфаркта или инсульта", – резюмировал Гинзбург.

Ранее мы писали о том, что диетолог назвал улучшающие пищеварение продукты.

Здоровье,Михаил Гинзбург,
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