Диетолог перечислил снижающие риск сердечного приступа продукты

Поддержать здоровье сердца поможет правильно сбалансированный рацион. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал в беседе с "Москвой 24", какие продукты помогают снизить вероятность развития сердечного приступа.
По словам эксперта, особенно важно ежедневно употреблять не менее двух порций кисломолочных продуктов. Необходимо есть много зелени, овощей, фруктов, ягод и орехов, добавил он. В защите здоровья сердечно-сосудистой системы также помогут жирная морская рыба и крупы, уточнил специалист, так как они способствуют улучшению состава липидов крови и снижению воспаление сосудистой стенки.
"Еще они уменьшают вероятность тромбообразования и разрушения атеросклеротической бляшки – так называемых, окклюзионных эмболических нарушений. Они проявляются нарушением кровоснабжения жизненно важных органов или их участков, таких как участок сердца или мозга, с последующим их омертвением, то есть развитием инфаркта или инсульта", – резюмировал Гинзбург.
Ранее мы писали о том, что диетолог назвал улучшающие пищеварение продукты.