Интервальное голодание для начинающих: схемы, когда и что есть

«Совсем недавно команда специалистов из Южного медицинского университета (КНР) и Университета Тулэйн (США), статья которых опубликована в The New England Journal of Medicine, провела самое крупное и продолжительное исследование, посвященное ограниченному по времени питанию, в котором приняли участие 139 добровольцев, страдающих ожирением.

Участников разделили на две группы, одна из которых питалась по системе интервального голодания. При этом качественный и количественный состав питания был примерно одинаковый у всех испытуемых.

За год все добровольцы существенно сбросили вес, однако статистически значимой разницы между двумя группами и по этому показателю, и по другим — окружности талии, объему жировой ткани, факторам риска обменных заболеваний — найти не удалось.

Вывод: для людей с ожирением режим питания, ограничивающий прием пищи по времени, не приносит больше преимуществ, чем простое сокращение калорийности пищи».

Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог