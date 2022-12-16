Как похудеть к Новому году и не навредить здоровью

Рекомендации врача-диетолога, которые позволят привести себя в порядок без вреда для здоровья.

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Похудение – это процесс, который требует правильного подхода. Прежде всего здорового, без вреда для организма. Но как быть, если важное событие уже на носу и именно пара лишних килограммов не даёт влезть в праздничный наряд?

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Рустем Садыков, врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог: Сразу скажу, не стоит надеяться на особые диеты «скоростного похудения» или на изнурительные тренировки. Такие действия только дадут сигнал вашему организму – запасать как можно больше жира. Ведь так и работает ответ на стресс, системам человека надо быть уверенными в том, что завтра им будет откуда брать энергию и строительный материал.

Всего три простых шага позволят привести себя в порядок без вреда для здоровья.

Снизить количество углеводов в рационе

Отказ от быстрых углеводов в пользу белков и жиров даст возможность быстрее насыщаться и дольше оставаться сытым. Исключите на время диеты сдобу, мучные изделия, картофель и батат, сладости и кондитерские изделия, обилие фруктов (нет винограду, хурме, дыням, бананам).

Старайтесь есть дома — закупите необходимое количество продуктов на две недели, приготовьте достаточное количество пищи на определённый срок, ешьте то, что приготовили.

Отличные зимние блюда — рагу, жаркое (используйте диетическое мясо — индейку, кролика, говядину), капусты, лук, грибы, можно добавить бобов. Для ускорения метаболизма добавьте специи — куркуму, перец, зиру, имбирь.

Откажитесь от алкоголя, чая и кофе на этот период. Эти напитки могут задерживать жидкость, приводя к отёкам.

Наладить работу кишечника

Это не всегда быстрый процесс, но даже за две недели возможно достичь результатов. Чем лучше стенки кишечника будут всасывать полезные микроэлементы, тем меньше у организма будет необходимость в том, чтобы делать жировые «запасы».

Лучше всего для этого подойдут пробиотики (живые микроорганизмы). На сегодняшний день стоит отдавать предпочтение тем, что, помимо основного действия – восстановления микрофлоры кишечника, имеют также дополнительные преимущества.

Среди них — противостояние процессу гликации (засахаривания белков организма) и накоплению вредного атерогенного холестерина.

Увеличить ежедневную физическую активность

Главное, не уйти в крайность и не начать ежедневно пробегать по 5 км и делать силовые тренировки. Так вы ничего не добьётесь и скорее прибавите в весе.

Если ваша обычная жизнь течёт в умеренном темпе, то просто добавьте дополнительную прогулку, немного фитнеса или йоги.

Важное правило – не создавайте стресс! Всё, чем вы будете активно заниматься, должно не выматывать вас, а придавать бодрости.

Соблюдение этих трёх правил даст прогнозируемый, устойчивый результат по приведению тела в порядок. Дополнительно я бы порекомендовал выдерживать питьевой режим.