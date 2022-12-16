Ученые определили, сколько ходить, чтобы избежать диабета

Выполнение дневной нормы шагов поможет женщинам избежать развития диабета второго типа. К такому выводу пришли ученые Медицинского центра Университета Вандербильта в Нэшвилле.
Исследование американских ученых, к которому присоединились более 5,5 тысячи человек, опубликовано в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Анализируя показатели фитнес-браслетов, они выяснили, что на 44% менее склонны к диабету женщины, которые проходят 10 700 шагов в день.
Ученые пришли к выводу, что ежедневная активность поможет женщинам существенно снизить риски развития недуга.
Напомним, вчера ученые из США и Китая указали на побочные эффекты приема рыбьего жира. Злоупотребление им может вызывать облысение.