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1 час назад

Ученые из США определили, сколько шагов в день защитят женщин от диабета второго типа

Слово и Дело

Выполнение дневной нормы шагов поможет женщинам избежать развития диабета второго типа. К такому выводу пришли ученые Медицинского центра Университета Вандербильта в Нэшвилле.

Ученые определили, сколько ходить, чтобы избежать диабета
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Исследование американских ученых, к которому присоединились более 5,5 тысячи человек, опубликовано в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Анализируя показатели фитнес-браслетов, они выяснили, что на 44% менее склонны к диабету женщины, которые проходят 10 700 шагов в день.

Ученые пришли к выводу, что ежедневная активность поможет женщинам существенно снизить риски развития недуга.

Напомним, вчера ученые из США и Китая указали на побочные эффекты приема рыбьего жира. Злоупотребление им может вызывать облысение.

Здоровье,
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