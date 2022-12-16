Ученые определили, сколько ходить, чтобы избежать диабета

Исследование американских ученых, к которому присоединились более 5,5 тысячи человек, опубликовано в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Анализируя показатели фитнес-браслетов, они выяснили, что на 44% менее склонны к диабету женщины, которые проходят 10 700 шагов в день.