Женщина с диагнозом как у Селин Дион рассказала о жизни с болезнью

74-летняя американка Морин Матерна, живущая с диагнозом «синдром мышечной скованности», не может без боли ни ходить, ни сидеть. О жизни с мучительной болезнью, которой также страдает певица Селин Дион, женщина рассказала в беседе с People.

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Эта чрезвычайно редкая патология проявляется в постоянно нарастающей общей скованности мышц. Заболевание поражает центральную нервную систему человека, из-за чего у него повышается мышечный тонус и, как следствие, появляются болезненные спазмы, способные привести даже к переломам костей. Это заболевание находят у одного человека из миллиона. Матерна, у которой болезнь диагностировали в 2011 году, выразила надежду, что теперь ее будут изучать больше, когда та проявилась у звезды мирового уровня.

По словам Матерны, в 64 года она стала испытывать постоянные сильные боли в ногах и спине, которые становились только интенсивнее. «Когда я хожу, это будто ходьба по битому стеклу», — заявила американка.

Из-за болезни она стала не настолько мобильной и самостоятельной, как раньше, и не может заниматься тем, чем хотелось бы, — например, ездить в гости к внукам в другой штат.

«А когда они приезжают, муж ведет их с собой в театр, ведь я не могу пойти и сидеть там. Когда я вечером смотрю телевизор, надо во время каждой рекламы подниматься и двигаться, иначе тело деревенеет», — рассказала Матерна.

Поскольку заболевание неизлечимо, Матерна применяет консервативные методы терапии — принимает обезболивающие препараты.