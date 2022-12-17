Как недостаток одного витамина способен изменить внешность

Чтобы заподозрить у себя дефицит того или иного витамина, иногда не нужен даже анализ крови — достаточно просто повнимательнее присмотреться к своему отражению в зеркале. По словам акушера-гинеколога Екатерины Волковой, есть несколько внешних признаков, которые помогут вычислить недостаток водорастворимого витамина В12.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Именно витамин В12 необходим нашему организму для образования красных кровяных телец — эритроцитов, синтеза РНК и ДНК, поддержки нервной системы.

«Этого уже достаточно, чтобы "уважать" В12 со страшной силой, особенно если есть атрофические процессы в желудке, проблемы с перевариванием животной пищи или её нет вовсе, если есть стресс, — объяснила Волкова.

Разумеется, самый точный способ определить, нет ли у вас дефицита этого витамина, — сдать кровь. Однако некоторые подозрительные симптомы должны вас поторопить. По её словам, есть три основных признака нехватки витамина В12, которые можно рассмотреть в зеркале.

Первый — это цвет кожи.

«Она очень бледная или с желтушным оттенком. Такое состояние кожи связано с недостатком эритроцитов, которые разрушаются, вызывая избыток билирубина в крови — он-то и открашивает кожу в желтоватый оттенок. Не лимонно-жёлтый, а желтоватый на фоне бледности», — отметила Волкова.

Второй признак — постоянная слабость или быстрая утомляемость. Тут тоже проблема с эритроцитах, которые переносят кислород к клеткам. А недостаток кислорода провоцирует развитие гипоксии, из-за которой у нас сонливость, одышка и головокружения.

Наконец, третий признак — воспаление языка.