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4 часа назад

Правду о быстрых диетах раскрыл врач

Deita.ruиещё 1

Врач-терапевт сети клиник «Атлас» Ольга Александрова рассказала для «Прайм», как правильно терять вес, а также опасны, могут быть диеты, обещающие быстрый результат, сообщает ИА DEITA.RU.

Правду о быстрых диетах раскрыл врач
Фото: Deita.ruDeita.ru

По ее словам, диеты, которые обещают быструю потерю веса, могут привести к осложнениям, а сам эффект от них будет длиться недолго. Также диеты, которые призывают исключить углеводы, приводят организм к недостатку энергии и н дают чувство насыщения, нарушая работу ЖКТ.

«Велика вероятность, что похудение будет идти не за счет сокращения жира, просто организм выведет лишнюю жидкость», — объяснила Александрова.

Чтобы лучше понять, что теряет человек необходимо сделать биоимпедансометрию и определить изначальные показатели. Спустя несколько месяцев пройти ее еще раз.

Кроме этого, недопустим отказ от жиров, особенно важно употреблять правильные жиры, которые есть в рыбе, молоке, авокадо и т.д. Не помогут и изнуряющие тренировки, потому как потеря веса зависит от питания.

«Эффективное и безопасное снижение веса возможно только через формирование правильных пищевых привычек», – резюмировала врач-терапевт.

Здоровье,Диеты,Ольга Александрова,
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