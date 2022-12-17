Поп-ит оказался полезен в борьбе с лишним весом

Некоторые всё ещё ругают популярные у молодёжи игрушки поп-ит и симпл-димпл за их бессмысленность. На самом деле эти вещицы не такие уж бесполезные. Причём пригодятся они не только детям, но и взрослым. Оказалось, эти нехитрые приспособления для детского развития людям постарше могут помочь в борьбе с лишним весом. Очень актуально перед Новым годом.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Всё дело в том, что поп-ит — отличное приспособление для корректировки пищевых привычек, поделился нутрициолог Александр Печелиев. А ведь именно с таких изменений и начинается путь к стройной фигуре. За многими водится такой грешок, как любовь погрызть что-нибудь за просмотром кино или чтением. Если вы твёрдо решили сбросить вес, от этой привычки нужно отказаться в первую очередь.

Врач посоветовал заменить этот ритуал на что-то, с едой не связанное, но задействующее мелкую моторику. Тут вам и пригодится поп-ит, симпл-димпл, а если удастся стряхнуть пыль со спиннера, то и он.

«Если же желание погрызть вас не оставило, выбирайте полезные снеки: морковные палочки, дольки яблока, орешки», — порекомендовал эксперт в разговоре с «Лайфом».