Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Поп-ит оказался полезен в борьбе с лишним весом

Секрет Фирмы

Некоторые всё ещё ругают популярные у молодёжи игрушки поп-ит и симпл-димпл за их бессмысленность. На самом деле эти вещицы не такие уж бесполезные. Причём пригодятся они не только детям, но и взрослым. Оказалось, эти нехитрые приспособления для детского развития людям постарше могут помочь в борьбе с лишним весом. Очень актуально перед Новым годом.

Поп-ит оказался полезен в борьбе с лишним весом
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Всё дело в том, что поп-ит — отличное приспособление для корректировки пищевых привычек, поделился нутрициолог Александр Печелиев. А ведь именно с таких изменений и начинается путь к стройной фигуре. За многими водится такой грешок, как любовь погрызть что-нибудь за просмотром кино или чтением. Если вы твёрдо решили сбросить вес, от этой привычки нужно отказаться в первую очередь.

Врач посоветовал заменить этот ритуал на что-то, с едой не связанное, но задействующее мелкую моторику. Тут вам и пригодится поп-ит, симпл-димпл, а если удастся стряхнуть пыль со спиннера, то и он.

«Если же желание погрызть вас не оставило, выбирайте полезные снеки: морковные палочки, дольки яблока, орешки», — порекомендовал эксперт в разговоре с «Лайфом».

Одним поп-итом в борьбе с набранными килограммами, конечно, не обойтись. Придётся наладить сон, чтобы организм не требовал больше углеводов на поддержание бодрости. И, конечно, пересмотреть рацион — есть побольше фруктов и овощей и поменьше фастфуда.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители