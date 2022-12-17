Врачи объяснили, зачем пить кофе после родов

Прогнозируется, что распространенность диабета 2 типа будет продолжать расти. Некоторые кардиометаболические осложнения в раннем возрасте делают выявление групп высокого риска и применение стратегий профилактики диабета первостепенной задачей.

Фото: FBM.ru FBM.ru

В группу высокого риска входят женщины, перенесшие диабет во время беременности, широко известный как гестационный сахарный диабет или гестационный диабет. По сравнению с обычным здоровым женским населением, эти женщины могут столкнуться с десятикратно более высоким риском развития диабета 2 типа.

В ходе исследования выяснилось, что употребление кофе может значительно снизить риск появления диабета второго типа у женщин после родов.

При этом не важен уровень содержания кофеина в напитке. Для предотвращения развития заболевания, достаточно около 3 чашек кофе с сахарозаменителем в день.