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2 часа назад

Врачи объяснили, зачем пить кофе после родов

FBM.ru

Прогнозируется, что распространенность диабета 2 типа будет продолжать расти. Некоторые кардиометаболические осложнения в раннем возрасте делают выявление групп высокого риска и применение стратегий профилактики диабета первостепенной задачей.

Врачи объяснили, зачем пить кофе после родов
Фото: FBM.ruFBM.ru

В группу высокого риска входят женщины, перенесшие диабет во время беременности, широко известный как гестационный сахарный диабет или гестационный диабет. По сравнению с обычным здоровым женским населением, эти женщины могут столкнуться с десятикратно более высоким риском развития диабета 2 типа.

В ходе исследования выяснилось, что употребление кофе может значительно снизить риск появления диабета второго типа у женщин после родов.

При этом не важен уровень содержания кофеина в напитке. Для предотвращения развития заболевания, достаточно около 3 чашек кофе с сахарозаменителем в день.

Также специалисты выяснили, что кофе помогает благодаря высокому содержанию полифенолов, которые являются натуральными растительными элементами. Подобные вещества также содержатся в:
  • Орехах;
  • Фруктах;
  • Цельных зернах;
  • Натуральных маслах.
Здоровье,
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